С 2027 года россиянам, в том числе и волгоградцам, увеличат предельные выплаты по временной нетрудоспособности. По данным Соцфонда РФ, если в этом году максимальная выплата по больничному составляет 6 827,4 рубля в день, то со следующего года она вырастет до 7860,27 рубля.



Увеличение размера пособия произойдет в связи с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.



В то же время сумма выплат по больничному, как и ранее, будет зависеть от среднего заработка работника, а также от продолжительности его страхового стажа. Напомним, если он превышает 8 лет, выплачивается 100% от среднего заработка, если от 5 до 8 лет — 80%, от 6 месяцев до 5 лет — 60%, менее 6 месяцев — не больше МРОТ за полный календарный месяц.