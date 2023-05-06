Общество

Под Волгоградом в школе погибшего на СВО выпускника открыли мемориальную доску

Общество 06.05.2023 08:13
0
06.05.2023 08:13


В волжской школе № 30 накануне открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации Никите Ярде. Её установили в фойе первого этажа, рядом с мемориальной доской еще одному выпускнику школы – Сергею Скрипке, который погиб при выполнении воинского долга в Чечне, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Никита Ярда родился в 1988 году. После окончания школы он поступил в Волжский политехнический техникум, затем – в филиал МЭИ, был призван в армию, служил в артиллерийских войсках, заключил контракт с Министерством обороны РФ. Принимал участие в специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. 30 августа 2022 года во время боя под Херсоном ефрейтор Никита Ярда погиб. За отвагу и самоотверженность, смелость и решительные действия Указом Президента России он был награжден орденом Мужества посмертно.
На открытии мемориальной доски, где присутствовали родственники погибшего ефрейтора, память Никиты Ярды собравшиеся почтили минутой молчания.
Фото сайта администрации Волжского

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.05.2023 10:55
Общество 06.05.2023 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 10:28
Общество 06.05.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 09:28
Общество 06.05.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 07:45
Общество 06.05.2023 07:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2023 20:28
Общество 05.05.2023 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2023 19:49
Общество 05.05.2023 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2023 19:36
Общество 05.05.2023 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2023 18:50
Общество 05.05.2023 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2023 17:58
Общество 05.05.2023 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2023 17:37
Общество 05.05.2023 17:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.05.2023 17:09
Общество 05.05.2023 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2023 15:43
Общество 05.05.2023 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2023 14:56
Общество 05.05.2023 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2023 13:58
Общество 05.05.2023 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2023 13:31
Общество 05.05.2023 13:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:03
«Не доплыли до нереста»: под Волгоградом на проселочных дорогах гибнет рыбаСмотреть фотографии
10:55
В Волгоградской области похоронили 21-летнего контрактника Владимира СераштановаСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде внук Шарля Де Голля открыл бюст своего дедаСмотреть фотографии
09:53
В хуторе Волгоградской области автомобиль снес поклонный крестСмотреть фотографии
09:28
Волгоградские и ростовские гандболистки возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
08:13
Под Волгоградом в школе погибшего на СВО выпускника открыли мемориальную доскуСмотреть фотографии
07:45
В Волгоградской области за две недели лук подорожал на третьСмотреть фотографии
21:01
Официально всё. ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19Смотреть фотографии
20:28
На 9-этажке в Волгограде появился огромный портрет Героя Советского Союза Ивана БазароваСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде 5 мая открыли бюст маршала Советского Союза Андрея ЕременкоСмотреть фотографии
19:36
Шанель, Санчих и Рукая родились в апреле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:35
Стали известны подробности массовой драки на юге Волгограда: видео и рассказ очевидцаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:50
Память погибшего на СВО Героя России увековечили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:58
В Волгоградской области праздничные выплаты к 9 мая получил 291 ветеран ВОВСмотреть фотографии
17:37
Металлурги почтили память заводчан-краснооктябрьцев – участников ВОВСмотреть фотографии
17:09
Перекрытие улиц 7 - 9 мая: как будет ходить общественный транспорт в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:58
«Стреляли и кидали камнями»: в двух районах Волгограда неизвестные в масках устроили массовые дракиСмотреть фотографии
15:43
Волгоградцам предложили разоружиться на майские праздникиСмотреть фотографии
15:03
Судимого за браконьерство волгоградца поймали у реки с сетямиСмотреть фотографии
14:56
«Всегда был впереди»: погибший на Украине майор Максим Аплеталин удостоен звания Героя РоссииСмотреть фотографии
14:29
Волгоградская пенсионерка год инвестировала 7,6 млн рублей в карман мошенникуСмотреть фотографии
14:03
Ледокол, ишак и заключение психиатра: необычные вещи для развития мобильной связи билайнСмотреть фотографии
13:58
Рыбаки выловили останки человека с одеждой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:58
МЧС: буря с грозой и градом накроет 5 мая Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:31
Волгоградские первоклассники предложили свои варианты школьных завтраковСмотреть фотографии
13:14
Россельхознадзор увидел странности при реализации камчатского краба в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:00
На стене школы в Волгограде появился первый созданный нейросетью муралСмотреть фотографии
12:21
Траты россиян на одежду отечественных брендов выросли в этом году на 15% – big data Tele2Смотреть фотографии
12:14
«Так и должно быть»: в Волгограде губернатор передал машины ветеранам боевых действийСмотреть фотографии
11:35
Подростки испортили сцену на городской площади в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 