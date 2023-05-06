Под Волгоградом в школе погибшего на СВО выпускника открыли мемориальную доску





В волжской школе № 30 накануне открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации Никите Ярде. Её установили в фойе первого этажа, рядом с мемориальной доской еще одному выпускнику школы – Сергею Скрипке, который погиб при выполнении воинского долга в Чечне, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. В волжской школе № 30 накануне открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации Никите Ярде. Её установили в фойе первого этажа, рядом с мемориальной доской еще одному выпускнику школы – Сергею Скрипке, который погиб при выполнении воинского долга в Чечне, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

Никита Ярда родился в 1988 году. После окончания школы он поступил в Волжский политехнический техникум, затем – в филиал МЭИ, был призван в армию, служил в артиллерийских войсках, заключил контракт с Министерством обороны РФ. Принимал участие в специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. 30 августа 2022 года во время боя под Херсоном ефрейтор Никита Ярда погиб. За отвагу и самоотверженность, смелость и решительные действия Указом Президента России он был награжден орденом Мужества посмертно.На открытии мемориальной доски, где присутствовали родственники погибшего ефрейтора, память Никиты Ярды собравшиеся почтили минутой молчания.