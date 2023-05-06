Под Волгоградом в школе погибшего на СВО выпускника открыли мемориальную доску

В волжской школе № 30 накануне открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации Никите Ярде. Её установили в фойе первого этажа, рядом с мемориальной доской еще одному выпускнику школы – Сергею Скрипке, который погиб при выполнении воинского долга в Чечне, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Никита Ярда родился в 1988 году. После окончания школы он поступил в Волжский политехнический техникум, затем – в филиал МЭИ, был призван в армию, служил в артиллерийских войсках, заключил контракт с Министерством обороны РФ. Принимал участие в специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. 30 августа 2022 года во время боя под Херсоном ефрейтор Никита Ярда погиб. За отвагу и самоотверженность, смелость и решительные действия Указом Президента России он был награжден орденом Мужества посмертно.
На открытии мемориальной доски, где присутствовали родственники погибшего ефрейтора, память Никиты Ярды собравшиеся почтили минутой молчания.
Фото сайта администрации Волжского