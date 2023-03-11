Под Волгоградом 12 марта похоронят погибшего в СВО Андрея Мочешникова









Завтра, 12 марта в Камышинском районе Волгоградской области простятся с Андреем Мочешниковым, погибшим в СВО. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграмм-канал Антиповского сельского поселения. Прощание сначала состоится в селе Антиповка, потом – в Камышине.





- Андрей мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Семье и близким погибшего выражаем соболезнования, - говорится в сообщении сельской администрации. - Жители села скорбят по погибшему защитнику Отечества, память о котором останется в их сердцах.





Фото телеграм-канала Антиповского сельского поселения



