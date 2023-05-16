По центральным улицам Волгограда пронесли мощи священномученика Николая Попова: фоторепортаж









Праздничное шествие - крестный ход по центру Волгограда - прошел сегодня, 16 мая, в День перенесения мощей священномученика Николая Попова из Свято-Духовского мужского монастыря в кафедральный собор Александра Невского, где они теперь будут постоянно пребывать для всеобщего почитания, передает V102.RU.

Для верующих сегодняшнее событие имеет важное значение, так как с обретением или перенесением мощей святых связаны многие православные праздники. Подробности - в фоторепортаже.













Уже с 7 утра у Свято-Духовского монастыря в Волгограде стали собираться верующие, чтобы принять участие в крестном ходе. Накануне здесь прошло всенощное бдение с участием пяти архиереев - митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима, епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея, епископа Калачевского и Палласовского Иоанна. У раки со святыми мощами священномученика Николая пропели величание.





























Сегодня, 16 мая, перед началом крестного хода в Свято-Духовском монастыре отслужили Божественную литургию и молебен, после чего духовенство и верующие начали праздничное шествие с церковными знаменами и иконами. Мощи святого пронесли по центру Волгограда в собор Александра Невского. На время прохождения колонн движение было перекрыто по дорогам на улицах Рокоссовского, Невской, Кубанской, Володарского и по Коммунистической до кругового пересечения улиц Мира и Володарского. Из-за этого на других участках автодорог в центре Волгограда образовались пробки.





































Крестный ход - это центральное событие празднования Дня перенесения мощей священномученика Николая Попова. После окончания праздничного шествия в кафедральном соборе Александра Невского началась Божественная литургия.





















Продолжатся торжественные мероприятия в 15:00 в музее «Россия – моя история», где откроется выставка «Русская Голгофа», часть экспозиции которой посвящена гонениям на Церковь в Царицыне.

Напомним, что дата перенесения мощей будет внесена в церковный календарь памятных дней и станет праздничной. К этому событию в Волгограде готовились долго. Решение о переносе мощей было принято на Архиерейском совете Волгоградской митрополии еще в 2022 году. В кафедральном соборе Александра Невского в пределе Андрея Первозванного подготовили место, где будут теперь покоятся мощи священномученика.





























Справка.

Священномученик Николай Попов - потомственный донской казак, живший и принявший мученическую кончину на Донской земле. Он родился 19 (06) мая 1864 года в станице Урюпинской. После окончания Харьковского земледельческого училища, а потом Донской духовной семинарии служил на разных приходах Области Войска Донского – в станице Аксайской, в хуторе Колодезный станицы Мигулинской (оба населенных пункта ныне относятся к Ростовской области). Самый продолжительный период служения отца Николая – с 1901 по 1919 год – пришелся на годы жизни в хуторе Верхнегнутове (современный Чернышковский район Волгоградской области).

Весной 1919 года хуторской ревком постановил произвести у священнослужителя обыск и арестовать его вместе с двумя известными местными жителями. Во время обыска в доме священника комиссар увидел на стене фотографию его брата - походного атамана Петра Харитоновича Попова. Этого было достаточно, чтобы вынести смертный приговор. 26 марта 1919 года Николая Попова и еще несколько десятков человек были зарублены шашками и закопаны на песчаном карьере. В своем прощальном письме он написал своим родным, чтобы они простили все своим врагам, и его смерть тоже.

Протоиерей Николай Попов прославлен в лике святых Русской православной церкви в 2006 году как священномученик. Он причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских. День памяти святого — 13 (26) марта.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»