Расследования 15.05.2023 16:13
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15.05.2023 16:13
Пятеро граждан Таджикистана осуждены к длительным срокам за попытку сбыта в Волгограде 2 кг наркотиков, что является особо крупным размером. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, приговор иностранцам огласил Городищенский районный суд. За покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием Интернета, организованной группой и в особо крупном размере фигуранты уголовного дела получили от 8 до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Установлено, что с 28 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года они пытались сбыть на территории Волгограда смеси, содержащие наркотические средства метадон (фенадон, долофин), диацетилморфин (героин) и 6-моноацетилморфин.
Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, так как были задержаны. У них изъяли 2 кг наркотических веществ.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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