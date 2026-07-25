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Общество

ФАС убрала препоны волгоградским аграриям для полива полей

Общество 25.07.2026 21:24
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25.07.2026 21:24


ФАС РФ выдала предписание администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области после разбирательства по жалобе сельхозорганизации, занимающейся выращиванием зерновых культур. Как сообщили в антимонопольной службе, в ведомство обратилось руководство ООО «Агроинтел Заволжье» с претензиями на действия администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области. Предприятие подало заявку на получение разрешения для строительства линейного объекта мелиоративной системы площадью 610 гектаров. Однако администрация приостановила рассмотрение обращения по причине наличия судебного спора. 
  
Однако чиновники оказались не правы. ФАС России разъяснила, что порядок выдачи разрешений на строительство чётко установлен Градостроительным кодексом. Закон не предусматривает такого основания для приостановки или отказа, как наличие судебного спора по земельным участкам. Кроме того, администрация нарушила сроки рассмотрения заявки на 17 рабочих дней. 
  
Служба признала жалобу компании обоснованной и выдала районной администрации обязательное для исполнения предписание — в течение 5 рабочих дней рассмотреть заявление ООО «Агроинтел Заволжье» и принять по нему решение. 

Чиновники поспешили исправиться. Они отозвали  ранее направленное письмо о приостановке рассмотрения заявления ООО «Агроинтел Заволжье» и подготовили к выдаче разрешение на строительство линейного объекта мелиоративной системы.

Фото сайта ФАС РФ

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