Экономика

Группа ВТБ: россияне увеличили спрос на товары для дачи на 7%

Экономика 12.05.2023 17:14
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12.05.2023 17:14


По статистике торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД» (входит в группу ВТБ), с 1 марта по 9 мая россияне потратили свыше 4,8 млрд рублей в категориях наиболее популярных товаров для дачи, что на 7% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Всего владельцы загородных участков приобрели весной 2023 года свыше 62 млн популярных дачных товаров.

Традиционно садоводы активнее покупали товары в апреле (+14% к марту), а в мае спрос сразу в нескольких рассматриваемых категориях ожидаемо пошел на спад. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД).

Весной 2023 года россияне купили на 70% больше единиц крупного оборудования для дачи, чем годом ранее, при этом объем трат вырос всего на 30%. На майских праздниках в текущем году было приобретено вдвое больше техники, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с марта по май было потрачено более 444 млн на крупное дачное оборудование, средний чек покупки превысил 12 тысяч рублей.

Также выросли закупки мелкого дачного инвентаря: россияне приобрели более 6 млн товаров, что на 16% выше прошлогоднего числа покупок (+9% по объему трат). В апреле текущего года спрос был в полтора раза выше, чем в марте, в мае этот уровень также сохраняется. Средний чек в категории составил 280 рублей.

Более половины всего объема товаров для выращивания рассады, а также семян и готовых саженцев, купленных с 1 марта по 9 мая, дачники приобрели в марте. В апреле спрос на растения обычно начинает снижаться, а в мае резко падает, сохраняясь лишь в более холодных регионах. Весной текущего года садоводы потратили 2,2 млрд рублей на товары для выращивания рассады, а также на семена и саженцы, купив более 38 млн единиц товара, средний чек составил 230 рублей.

Еще одной популярной категорией стали удобрения и средства обработки земли и посадок. Дачники приобрели 18 млн единиц товара, потратив 1,1 млрд рублей при среднем чеке в 128 рублей. Удобрения и средства для посадок покупатели также предпочитали покупать в марте и апреле, а в мае спрос на них снизился.

-Майские праздники россияне традиционно посвящают приятным дачным хлопотам. Но начало подготовки, как специфику потребительской активности, мы обычно видим уже в марте. Дачники готовят рассаду к майской высадке в открытый грунт, запасаются удобрением и подкормками. В апреле уделяют больше внимания готовым саженцам, клубням и семенам. Со временем растет и техническая оснащенность садоводств, это видно по росту числа покупок крупного дачного оборудования, – комментирует Александра Красовская, руководитель отдела продаж аналитических сервисов Первый ОФД.

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