В Волгограде в спортклубе «365» на тренажере умер мужчина

В Дзержинском районе Волгограда накануне в тренажерном зале скончался 49-летний мужчина. Как стало известно V102.RU, спортсмен умер до приезда скорой помощи в клубе «365».

— 10 мая в следственный отдел по Дзержинскому району поступило сообщение об обнаружении в фитнес-клубе по бульвару 30 лет Победы, 21г тела мужчины, который скоропостижно скончался в присутствии очевидцев, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Организована проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщил собственный источник «Высоты 102», мужчина скончался лежа на тренажере. Погибший проживал недалеко от спортивного клуба в доме № 74 по бульвару 30 лет Победы.

Скриншот: «Яндекс. Карты»

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