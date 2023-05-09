Общество

Девять ветеранов, депутаты и генералы: смотрим на VIP-гостей военного парада в Волгограде

Общество 09.05.2023 18:46
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09.05.2023 18:46

В Волгограде 9 мая на главной городской площади прошел парад Победы. Внимание тысяч горожан и гостей города, безусловно, было приковано к участникам военного смотра. Для представителей СМИ одновременно особый интерес представляли те, кому достались почетные места на VIP-трибуне. 

Кто получил пригласительный билет на мероприятие и смотрел парад с обратной стороны площад – в материале ИА «Высота 102». 


Самые почетные места – в первом ряду – были предоставлены по традиции ветеранам Великой Отечественной войны и жителям осажденного Сталинграда. Участников войны доставили на главную площадь Волгограда на автомобилях «ГАЗ-69».  


Всего на главной трибуне корреспондентами ИА «Высота 102» было замечено девять участников ВОВ. Волгоградцев, имеющих статус «Житель осажденного Сталинграда» и пр. – больше пятидесяти человек.  


Три почетных места на трибуне заняли представители религиозных организаций. Напомним, что накануне Дня Победы митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил пролет над Волгоградом с иконой Александра Невского. 


Депутаты Волгоградской областной, городской и Государственной дум предпочли наблюдать за парадом в общей компании. На трибуне в одном ряду расположились спикер гордумы Владлен Колесников (кстати, никого из его коллег на почетных местах замечено не было), депутаты ГД Андрей Гимбатов и заметно похудевший Алексей Волоцков, а также представитель регионального парламента Сергей Булгаков. 

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в качестве почетных зрителей на парад Победы в Волгограде были приглашены участники специальной военной операции. Бойцы «Бессмертного Сталинграда», получившие ранения и в настоящее время проходящие лечение в Волгограде, расположились за спиной Гимбатова.   


Из года в год в первых рядах на волгоградском параде (слева – направо): известный волгоградский художник Владислав Коваль, блокадница Хельви Латту и почетный житель города Волгограда Юрий Староватых.


За спинами ветеранов Великой Отечественной войны и представителей ветеранских сообществ, по левую руку от губернатора расположился спикер Волгоградской областной думы, глава областного совета ветеранов Александр Блошкин. Место рядом с ним занял председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов. 

За крепкой спиной главного судьи региона следили за шествием парадных расчетов заместители губернатора Волгоградской области (в общей сложности мы насчитали около 10 человек) и его верная спутница жизни. Также на трибуне были замечены руководящий состав  ГУ МВД России по региону, замы прокурора Дениса Костенко и руководителя регионального следкома. 


В числе почетных гостей были сегодня: руководитель СУ СК России по Волгоградской области генерал-майор Василий Семенов, начальник регионального УФСБ России генерал-лейтенант Александр Ларин, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко. На особом месте в числе зрителей парада Победы также был сегодня заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Владимир Кубышко. Он расположился на трибуне по левую руку от прокурора Волгоградской области Дениса Костенко.

Прямо за спиной начальника регионального УФСБ Ларина место досталось ректору ВолгГМУ Владимиру Шкарину. Пригласительные билеты получили на трибуну руководители всех ведущих волгоградских вузов, в том числе и те, кто недавно покинул посты, – к примеру, Владимир Иванович Третьяков, многие годы возглавлявший Волгоградскую академию МВД. 


Место Заслуженному врачу РФ и экс-депутату Государственной думы, которая сейчас к тому же возглавляет региональное отделение Союза женщин, Нине Чернявой досталось сегодня в приятной компании двух статных офицеров. 


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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