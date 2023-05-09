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Расскажи о своем деде: вспоминаем фронтовиков вместе с ИА «Высота 102»

Главное 09.05.2023 08:32
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09.05.2023 08:32


В Волгограде в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате – портреты участников Великой Отечественной войны пронесут по Волге на частных судах, а затем эстафету подхватят автолюбители. 

В связи с отменой массового шествия редакция ИА «Высота 102» предлагает читателям присылать фотографии родных – участников Великой Отечественной войны и рассказы о них. 

Оставляйте фото и короткие истории в нашем телеграм-канале. Все поступившие рассказы обязательно будут опубликованы в течение дня в этом материале (следите за обновлениями). 


Стоян Алексей Тарасович 


Стоян Алексей Тарасович родился в Кировоградской области 12 апреля 1925 года. Был призван на фронт в 1944 году. Место призыва: Тишковский РВК, Украинская ССР, Кировоградская обл., Тишковский р-н. Ручной пулеметчик. 

Принимал участие в Ясско-Кишиневской и Висло-Одерской операциях, в форсировании реки Одер. В феврале 45-го на территории Германии пулеметчик Стоян в одиночку отразил наступление пехоты противника. Отползая за дом, он попал под вражеский танк. Гусеница машины изуродовала ступню его левой ноги. Боевые друзья доставили его в госпиталь, где он не разрешил ампутировать ногу. И правильно сделал. День Победы встретил в госпитале.

Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями.

Умер в Волгограде 5 марта 2005 года.

Сидоров Александр Михайлович


Меркулов Иван Фёдорович


Дорожко Архип Трофимович 


По сведениям родных, родился в 1905 году. Согласно информации из открытых источников, погиб в августе 1943-го. Воинское звание: рядовой. 

Тарасенко Иван Антонович 


Иван Антонович был призван на фронт в Дангаринском РВК (Таджикская ССР, Кулябская обл., Дангаринский р-н). Красноармеец. Дата завершения службы: до 06.09.1943. 

Евстратов Александр Афанасьевич 


Родился в 194 году, на службу поступил в 1934-м. Место призыва: Хакасский ОВК, Красноярский край, Хакасская АО. Награжден орденом Красной Звезды. Воинское звание на момент награждения: гв. техник-интендант 2 ранга. Дата представления к награде: 03.03.1943. Дата совершения подвига: 12.01.1943-14.01.1943.

Также отмечен: медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Забурдяев Яков Павлович 


– Яков Павлович родился в хуторе Нижнеантошинском Сталинградской области 05 ноября 1910 года. Окончил всего четыре класса школы, сначала работал трактористом. В 1937 году женился на моей прабабушке Христине Артемовне, – рассказывает Екатерина Тушкнова. – Война не обошла мою семью стороной. Мой прадедушка ушел на фронт в июле 1941 года, дошёл до Берлина и был демобилизован 25 сентября 1945 года. Он был награжден : медалью «За Отвагу», орденом Славы III степени, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За Победу над Германией», медалью «За оборону Сталинграда» и значком «Отличник разведки». После войны он работал учётчиком, заведующим МТФ, СТФ. Его любили за прямоту, умение пошутить и целеустремлённость характера. В 1961 году Яков Павлович был в числе делегатов от Волгоградской области за лучшие достижения в народном хозяйстве. Все мы гордимся папой, дедушкой, прадедом и прапрадедом!

Финошин Иван Михайлович (24.11.1910-13.06.1984) 


Иван Михайлович прошёл всю войну, дошёл до Берлина, был ранен. Награжден: 09.05.1943 – медаль «За Оборону Сталинграда», 30.06.1945 – орден «За боевые заслуги», 06.04.1985 – орден Отечественной войны I степени.

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