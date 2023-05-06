Происшествия

В хуторе Волгоградской области автомобиль снес поклонный крест

Происшествия 06.05.2023 09:53
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06.05.2023 09:53


При въезде в хутор Осички Руднянского района Волгоградской области машина снесла поклонный крест, установленный в населенном пункте. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, происшествие случилось накануне ночью. Деревянный крест разломился на части, повреждения получил и автомобиль. По данным оперативных сводок ГУ МВД по Волгоградской области за 4 мая, пострадавших в результате инцидента нет.
Местные жители возмущены произошедшим и будут требовать от виновника аварии восстановления сооружения.

Поклонный крест был установлен в селе Осички после пожара 2010 года, когда часть домов в населенном пункте пострадала от огня.
 
Фото Владимира Кругова, Еланский водитель VK.com

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