На Мамаев курган для «Света Великой Победы» завезут 20 тонн металла





В Волгограде 3 мая организаторы «Света Великой Победы» поделились с журналистами подробностями предстоящего показа. Как и сообщалось ранее, кроме подпорных стен и монумента «Родина-мать зовет!», в этом году в инсталляции будут задействованы дополнительные территории Мамаева кургана. Погружаться в единое художественное пространство зрители будут уже на Аллее тополей.







– Каждый год мы стараемся привнести что-то новое в эту патриотическую акцию. Говоря о 2 февраля, многие, наверное, вспомнят художественное оформление Аллеи героев. Нечто похожее и красивое мы сделаем на Мамаевом кургане, – рассказал Дмитрий Асеев, директор Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий. – Тополиная аллея будет оформлена огромным количеством световых приборов, которые в совокупности создадут с другими композициями единое художественное пространство. Стены-руины будут подсвечены тоже особым образом. Традиционно будет подсвечиваться подпорная стена. Волгоградцы увидят масштабную световую иллюминацию.





В основе сюжета «Света Великой Победы» в этом году – как и прежде, великий подвиг советского народа. Главное отличие этого года, подчеркивают организаторы, – масштабные световые решения.





В общей сложности на Мамаевом кургане планируют задействовать в показе 37 проекторов c передовой лазерной технологией RGB pure laser разрешением 4K. Подсветка Аллеи тополей, памятников и стен-руин будет осуществляться с помощью 800 уличных световых приборов с лазерным излучателем и передовой технологией смешения цветов.









– Для организации показа на Мамаевом кургане соберут 20 тонн железных конструкций, также потребуется более километра силовых линий для нагрузки более 600 кВт, а также полтора километра оптических линий. Обеспечивать процесс будут более 20 технических специалистов, 20 администраторов и более 70 волонтеров, – добавляют в Агентстве по проведению культурно-массовых мероприятий.









Напомним, показы «Света Великой Победы» пройдут 7 и 8 мая в 21-00, 22-00 и 23-00, 9 мая в 21-00, 21-45 и 23-00.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»