Расследования

На Мамаев курган для «Света Великой Победы» завезут 20 тонн металла

Расследования 03.05.2023 21:25
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03.05.2023 21:25


В Волгограде 3 мая организаторы «Света Великой Победы» поделились с журналистами подробностями предстоящего показа. Как и сообщалось ранее, кроме подпорных стен и монумента «Родина-мать зовет!», в этом году в инсталляции будут задействованы дополнительные территории Мамаева кургана. Погружаться в единое художественное пространство зрители будут уже на Аллее тополей. 


Каждый год мы стараемся привнести что-то новое в эту патриотическую акцию. Говоря о 2 февраля, многие, наверное,  вспомнят художественное оформление Аллеи героев. Нечто похожее и красивое мы сделаем на Мамаевом кургане, – рассказал Дмитрий Асеев, директор Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий. – Тополиная аллея будет оформлена огромным количеством световых приборов, которые в совокупности создадут с другими композициями единое художественное пространство. Стены-руины будут подсвечены тоже особым образом. Традиционно будет подсвечиваться подпорная стена. Волгоградцы увидят масштабную световую иллюминацию.


В основе сюжета «Света Великой Победы» в этом году – как и прежде, великий подвиг советского народа. Главное отличие этого года, подчеркивают организаторы, – масштабные световые решения. 


В общей сложности на Мамаевом кургане планируют задействовать в показе 37 проекторов c передовой лазерной технологией RGB pure laser разрешением 4K. Подсветка Аллеи тополей, памятников и стен-руин будет осуществляться с помощью 800 уличных световых приборов с лазерным излучателем и передовой технологией смешения цветов.



– Для организации показа на Мамаевом кургане соберут 20 тонн железных конструкций, также потребуется более километра силовых линий для нагрузки более 600 кВт, а также полтора километра оптических линий. Обеспечивать процесс будут более 20 технических специалистов, 20 администраторов и более 70 волонтеров, – добавляют в Агентстве по проведению культурно-массовых мероприятий.



Напомним, показы «Света Великой Победы» пройдут 7 и 8 мая в 21-00, 22-00 и 23-00, 9 мая в 21-00, 21-45 и 23-00. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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