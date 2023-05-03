Сбер расширил ипотеку с господдержкой и скидками от застройщиков





Сбер расширил льготную ипотеку с господдержкой и выгодные предложения от застройщиков. Теперь можно взять жилищный кредит по низкой ставке на покупку более дорогого жилья.

Ранее программа работала в пилотном режиме с участием ограниченного количества партнёров. Теперь Сбер распространил такую возможность на большее количество застройщиков.