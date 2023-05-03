Сбер расширил ипотеку с господдержкой и скидками от застройщиков

Экономика 03.05.2023 13:16
0
03.05.2023 13:16
Сбер расширил льготную ипотеку с господдержкой и выгодные предложения от застройщиков. Теперь можно взять жилищный кредит по низкой ставке на покупку более дорогого жилья.
Ранее программа работала в пилотном режиме с участием ограниченного количества партнёров. Теперь Сбер распространил такую возможность на большее количество застройщиков.
Если по программам«Господдержка» и «Семейная ипотека» в Москве и области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях можно было взять кредит максимум на 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн, то теперь в Сбере в сочетании льготной ипотеки с программами субсидирования от застройщиков в Москве можно оформить кредит до 30 млн рублей, в остальных регионах —до 15 млн.
Спрос на услуги единой сети банкоматов ВТБ, РНКБ и «Открытия» вырос на 20%03.05.2023 14:40
Экономика 03.05.2023 14:40
Средства населения на депозитах показывают высокую доходность03.05.2023 12:22
Экономика 03.05.2023 12:22
На ЕвроХим-ВолгаКалии подвели итоги большой программы по охране труда03.05.2023 11:14
Экономика 03.05.2023 11:14
Аудиторы проверят фонд капремонта Волгоградской области02.05.2023 20:53
Экономика 02.05.2023 20:53
«Открытие Авто»: в марте на покупку автомобилей с пробегом россияне потратили более 480 млрд рублей02.05.2023 11:53
Экономика 02.05.2023 11:53
ВТБ фиксирует изменение структуры спроса россиян на жилье02.05.2023 10:37
Экономика 02.05.2023 10:37
При поддержке банка «Открытие» во Владикавказе открыт Дом-музей Евгения Вахтангова30.04.2023 16:37
Экономика 30.04.2023 16:37
Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами30.04.2023 14:21
Экономика 30.04.2023 14:21
Росстат: в Волгоградской области долги по зарплате выросли до 12,3 миллиона рублей30.04.2023 07:41
Экономика 30.04.2023 07:41
«Открытие Авто»: в марте на покупку новых автомобилей было потрачено 185 млрд рублей29.04.2023 09:01
Экономика 29.04.2023 09:01
В Волгограде при поддержке Сбербанка построят новый многоэтажный дом28.04.2023 14:19
Экономика 28.04.2023 14:19
Более четырёх тысяч пенсионеров Юга получат выплаты от ВТБ28.04.2023 12:04
Экономика 28.04.2023 12:04
В первом квартале 2023 года НПФ «Открытие» выплатил своим клиентам более 3 млрд рублей пенсий28.04.2023 12:02
Экономика 28.04.2023 12:02
Как работает Сбер в майские праздники?28.04.2023 10:52
Экономика 28.04.2023 10:52
ВТБ сообщает о рекордных результатах 1 квартала 2023 года28.04.2023 09:34
Экономика 28.04.2023 09:34