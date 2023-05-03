Экономика

Сбер расширил ипотеку с господдержкой и скидками от застройщиков

Экономика 03.05.2023 13:16
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03.05.2023 13:16


Сбер расширил льготную ипотеку с господдержкой и выгодные предложения от застройщиков. Теперь можно взять жилищный кредит по низкой ставке на покупку более дорогого жилья.
Ранее программа работала в пилотном режиме с участием ограниченного количества партнёров. Теперь Сбер распространил такую возможность на большее количество застройщиков.
Если по программам«Господдержка» и «Семейная ипотека» в Москве и области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях можно было взять кредит максимум на 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн, то  теперь в Сбере в сочетании льготной ипотеки с программами субсидирования от застройщиков в Москве можно оформить кредит до 30 млн рублей, в остальных регионах —до 15 млн. 

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