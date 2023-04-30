



В Волгоградской области по состоянию на 1 апреля задолженность по заработной плате составила 12,3 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, рост за месяц составил 4%. В Волгоградской области по состоянию на 1 апреля задолженность по заработной плате составила 12,3 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, рост за месяц составил 4%.

Среди регионов ЮФО только в одном субъекте зафиксирована нулевая задолженность по зарплате – это Краснодарский край. Больше всего долгов перед работниками накопили в Крыму – 37 миллионов. А быстрее росла задолженность по зарплате в Севастополе – за месяц она увеличилась в 2,1 раза и составила около 10 миллионов рублей.Самыми быстрыми темпами погашали долги в Астраханской области. Так, задолженность удалось снизить почти на 30% и теперь этот показатель здесь составляет 4,5 миллиона рублей.