Экономика

Более четырёх тысяч пенсионеров Юга получат выплаты от ВТБ

Экономика 28.04.2023 12:04
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28.04.2023 12:04


С начала года более 4 тысяч представителей старшего поколения, проживающих в ЮФО, перевели зачисление своей пенсии на карту ВТБ. В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» каждый из них получит выплату от банка в размере двух тысяч рублей.

Наиболее активными оказались пенсионеры Краснодарского края и Ростовской области. Эти регионы стали лидерами по приросту клиентов старшего возраста за первые три месяца квартала текущего года. Сегодня пенсии на карту ВТБ получают уже свыше 62 тысяч южан.
ВТБ отмечает, что финансовая грамотность пенсионеров стабильно растёт, они внимательно следят за предложениями банков, осваивают онлайн-банкинг, новые продукты, выбирая лучшие для себя условия.
 
В рамках инициативы «Семейный капитал» ВТБ оказывает различную финансовую поддержку клиентам, в том числе пенсионерам. Например, банк за свой счёт выплачивает каждому новому клиенту, который переведёт пенсию в ВТБ и получит первое зачисление от государства до 31 мая, 2 тысячи рублей материальной помощи. 
Также клиентам-пенсионерам начисляется 7% годовых на остаток по счёту до 100 тыс. рублей, они могут без комиссии снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков и получать кешбэк 2% от стоимости покупок в аптеках. Средства на счетах пенсионеров банк страхует от мошенничества бесплатно.
В прошлом году число клиентов, которые начали получать пенсию на карту ВТБ, выросло в 1,5 раза. 


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