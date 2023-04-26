Экономика 26.04.2023 15:59
0
26.04.2023 15:59
30 апреля платёжной системе Сбера исполняется 10 лет. Она была зарегистрирована в 2013 году после выхода Федерального закона №161 «О национальной платёжной системе».
Все российские банки, которые имели корреспондентские счета в Сбере, стали участниками его платёжной системы, а расчёты с контрагентами и их клиентами стали проходить по единым правилам. Банк поставил задачу — исполнять платежи финансовых организаций быстро и недорого, исключить их прохождениечерез другие платёжные системы и сделать электронный обмен удобным, надёжным и выгодным.
Сегодня операционная системаСбера работает 23 часа в сутки. Расчёты могут проводиться даже в выходные и праздничные дни.
Сбер предлагает банкам собственный надёжный продукт — дистанционное банковское обслуживание для финансовых институтов Sber FinLine. Сервис позволяет не только обмениваться платёжными документами, но и получать востребованную банками информацию в режиме онлайн о движении средств, текущем состоянии ликвидности, параметрах обслуживания ит.д. При этом масштаб бизнеса позволяет Сберу применять минимальные по сравнению с другими российскими платёжными системами тарифы.
Стелла Кудачкина, вице-президент, директор управления глобальной корреспондентской сети Сбербанка:
«Все годы работы мы руководствовались принципом win-win(с англ. — беспроигрышный, взаимовыгодный) и во главу угла ставили взаимное уважение и интересы всех партнеров. Благодаря этому завоевали доверие банков и пришли к впечатляющим результатам. За 10 лет количество участников нашей платёжной системы выросло в 18 раз, а количество платежей, проводимых расчётным центром системы, увеличилось более чем в 100 раз».
Платёжная система Сбера— крупнейший игрок национальной платёжной системы России, имеет статус социально и национально значимой. Трижды успешно пройдены процедуры оценок Банком России на соответствие платёжной системы Сбера международным стандартам.
ВТЗ рассказал о возможностях обучения по программе «Профессионалитет»26.04.2023 16:20
Экономика 26.04.2023 16:20
ВТБ: розничные вкладчики откажутся от доллара и евро к концу 2025 года26.04.2023 10:22
Экономика 26.04.2023 10:22
ВТБ: рынок ипотеки готовится превысить уровень 2021 года26.04.2023 09:47
Экономика 26.04.2023 09:47
Сбер и SberDevices представили генерирующее заголовки AI-решение26.04.2023 09:35
Экономика 26.04.2023 09:35
Налоговые послабления введены в Волгоградской области для инвесторов25.04.2023 20:44
Экономика 25.04.2023 20:44
В Волгоградской области растет спрос на продавцов и sales-менеджеров25.04.2023 19:01
Экономика 25.04.2023 19:01
«Открытие Авто»: мартовские продажи люксовых автомобилей выросли на 52%, а премиальных на 23%25.04.2023 14:03
Экономика 25.04.2023 14:03
От волгоградских налогоплательщиков ждут платежей до 28 апреля25.04.2023 12:06
Экономика 25.04.2023 12:06
Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки25.04.2023 12:02
Экономика 25.04.2023 12:02
Сбербанк предоставил бизнесу более 50 млрд рублей льготных инвесткредитов25.04.2023 11:17
Экономика 25.04.2023 11:17
Банк «Открытие» предоставил 500 млн рублей кубанской агропромышленной компании25.04.2023 10:24
Экономика 25.04.2023 10:24
ВТБ и «Открытие» выяснили, на что россияне берут кредиты25.04.2023 09:09
Экономика 25.04.2023 09:09
В Волгограде достраивают логистический центр транспортного коридора «Север-Юг»24.04.2023 18:28
Экономика 24.04.2023 18:28
GigaChat vs ChatGPT: Сбер открывает доступ к своей новейшей нейросетевой модели24.04.2023 15:00
Экономика 24.04.2023 15:00
В Сбере теперь можно совершать переводы в юанях и белорусских рублях24.04.2023 14:53
Экономика 24.04.2023 14:53