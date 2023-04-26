Экономика

ВТБ: рынок ипотеки готовится превысить уровень 2021 года

Экономика 26.04.2023 09:47
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26.04.2023 09:47


По прогнозам ВТБ, по итогам января-июня текущего года российские заемщики оформят жилищные кредиты более чем на 2,76 трлн рублей. Это на 46% превысит результат за аналогичный период прошлого года и на 2% – рекордного 2021 года.  Таким образом, в первом полугодии рынок ипотеки полностью восстановится. На фоне ухода от «околонулевых» программ интерес населения сместится ко вторичному жилью, доля которого в продажах может вернуться к 60%. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

За первый квартал портфель ипотеки в России увеличился более чем на 4% и составил 15,78 трлн рублей. По итогам полугодия ВТБ прогнозирует его рост на 9,5% – до 16,6 трлн. Основные факторы, которые повлияют на восстановление рынка ипотеки – развитие льготных программ и комплекса мер для поддержки уязвимых категорий населения, направленных в том числе на повышение доступности жилья.

В начале года правительство продлило «Ипотеку с господдержкой-2020», распространило «семейную» ипотеку на всех заемщиков с двумя несовершеннолетними детьми, а также смягчило требования IT-ипотеки. Одновременно почти на 12% был проиндексирован материнский капитал и сохранена компенсация на погашение ипотеки для многодетных, причем в некоторые регионах она была в разы увеличена. На этом фоне произошел кратный рост спроса заемщиков на льготные программы.

Свою роль в динамике рынка сыграли и так называемые «околонулевые» программы, реализуемые застройщиками. В условиях грядущего ужесточения условий таких продуктов многие клиенты поспешили воспользоваться ранее одобренными предложениями по низким ставкам.

По прогнозам ВТБ, в дальнейшем спрос заемщиков к новостройкам «охладится», а интерес к сегменту вторичного жилья, где сейчас действуют наиболее привлекательные цены, напротив, увеличится. Кроме того, заемщики продолжат проявлять повышенный интерес к индивидуальному жилищному строительству, который будет подогреваться действием льготных ставок в этом сегменте.

-ВТБ в первом полугодии планирует выдать более 536 млрд рублей по ипотеке, что будет выше не только результата за первую половину прошлого года почти на четверть, но и аналогичного периода 2021-го года – на 4%. Почти каждый второй кредит будет выдан на льготных условиях. Безусловно, уход от «околонулевых программ» поменяет структуру спроса клиентов. В январе-феврале доля вторичной недвижимости в выдачах ипотеки занимала 55%, к концу года возможно ее возвращение на уровень 2021 года – около 60%, – заявил Анатолий Печатников. 

Он добавил, что интерес к ипотеке будет также подогревать ожидаемая стагнация цен на первичном рынке недвижимости.

-Введенные ограничения на минимальную ставку при субсидировании кредитов уже положительно отразились на стоимости объектов. В марте мы зафиксировали снижение среднего чека по сделкам на «первичке» в целом на 6,7%. На вторичном рынке с начала года он увеличился на 1,5%. Полагаем, что в ближайшей перспективе постепенная стагнация цен на первичном рынке продолжится, – отметил он.

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