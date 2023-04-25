«Но мяч будет новым»: легенды российского футбола провели презентацию ретро-матча в Волгограде

Сегодня, 25 апреля, на «Волгоград Арене» состоялась пресс-конференция с участием ветеранов «Ротора» и «Спартака». Как сообщает «ИА Высота 102», спартаковцы Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев, а также знаменитые в прошлом футболисты волгоградского клуба Олег Веретенников и Виталий Абрамов ответили на вопросы журналистов. Помимо этого, была презентована форма «Динамо» и «Спартака», в которой будут выступать спортсмены в ретро-матче «Победа» 1 мая. По признанию ветеранов, оба игровых комплекта вполне удобные и комфортные. А вот играть коллективы в ближайшем поединке планируют современным мячом, так как игровой снаряд тех времен, по словам организаторов, «слишком тяжелый для ударов головой».

Ведущим мероприятия, прошедшего на «Волгоград Арене» сегодня, стал известный российский комментатор Виктор Гусев. Он напомнил, в каких условиях проходил матч сталинградского «Динамо» и «Спартака», когда на поле прямо перед тем противостоянием 80-ти летней давности еще оставались следы от разрывов бомб. К слову, москвичи вовремя не смогли добраться до Сталинграда, поэтому встреча прошла не 1 мая, а на следующий день. Сам по себе футбольный поединок в полуразрушенном городе стал подтверждением того, что Сталинград непременно вернется к нормальной жизни.





Такую же атмосферу праздника, стремления к победе, силы духа русского человека намерены воссоздать и участники предстоящего события на «Волгоград Арене». По заверениям руководителя службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилла Терёшина, хотя игроки уже некоторое время не выступают на профессиональном уровне, биться они собираются по-настоящему. В товарищеском матче за итоговую викторию намерен бороться каждый.

По словам Дмитрия Аленичева, никаких договоренностей по поводу исхода встречи нет и быть не может. Его партнёр по команде Андрей Тихонов предположил, что, возможно, волнение нарастёт, но никто легкой встречи из футболистов не ожидает – интрига сохранится до конца.





Добавим, что на предстоящем противостоянии ожидается много заслуженных футболистов и бывших тренеров. Например, легендарный советский игрок Никита Симонян, которому уже 96 лет, выступит в роли одного из наставников красно-белых. Также предполагается, что приглашение на ретро-матч получат некоторые экс- игроки «Ротора», которые не задействованы в поединке, а также представители и сотрудники «Спартака».

Отметим, что общаясь с журналистами, легенда москвичей Андрей Тихонов честно признал: его бывший клуб мало участвует в жизни ветеранов, игравших в 90-х годах. Экс-футболист волгоградского «Ротора» Виталий Абрамов сообщил, что «Ротор» помогает своим заслуженным спортсменам по мере возможности, но подчеркнул, что мероприятия с участием бывших футболистов волгоградской команды проходят не на регулярной основе.





Руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина в общении со СМИ подчеркнула, что предстоящий ретро-матч «Победа» на Волгоград Арене должен стать для города-героя самым ярким спортивным событием после чемпионата мира по футболу.

– Одна из задач этого матча – сохранить наследие прошедшего чемпионата мира и интерес жителей к этому виду спорта, – сказала она.

И действительно, предстоящий матч к этому времени вызвал ажиотаж у волгоградцев. По словам Кирилла Терёшина, уже реализовано 80% бесплатных пригласительных билетов. Ожидается полный аншлаг. Также он добавил, что за победу в товарищеской встрече выигравший коллектив получит хрустальную вазу, которая также будет выполнена в ретро-стиле

А Олег Веретенников, в свою очередь, вспомнил подобный матч ветеранов десятилетней давности, когда «Ротор» и «Спартак» ещё на старом Центральном стадионе сыграли вничью 3:3. Любимец волгоградских болельщиков выразил надежду, что Волгоград ещё раз докажет всей России, что он является футбольным городом. собрав полные трибуны. Напомним, что саму игру будет транслировать федеральный канал Матч ТВ.







После прошедшей пресс-конференции легенды отечественного футбола посетили Мамаев курган. Подготовка к поединку начнется в ближайшие дни.

Напомним, звездные российские футболисты сыграют матч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 1 мая. Игра пройдёт по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Матч состоится на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 20:00.

Ранее сообщалось, что обе команды приедут на арену на ретро-автобусах, а перед игрой пройдет классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов. Судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме.

Проход на матч будет осуществляться по пригласительным билетам, доступным на сайте официального билетного партнёра РФС kassir.ru.

Автор: Иван Тюгаев