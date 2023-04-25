В Волгоградской области растет спрос на продавцов и sales-менеджеров

Экономика 25.04.2023 19:01
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25.04.2023 19:01
Самыми востребованными на рынке труда в Волгоградской области стали продавцы и менеджеры по продажам. Как сообщает ИА «Высота 102», данные приводятся в исследовании hh.ru, которое показало, что спрос на таких сотрудников продолжает увеличиваться.
С января по апрель текущего года в регионе число вакансий выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сейчас открыто более 12,5 тысячи вакансий, из которых более 2 тысяч предложений о трудоустройстве для менеджеров по продажам и продавцов. Эти специальности возглавляют топ-10 самых востребованных профессий в Волгоградской области в апреле 2023 года. Есть спрос также на операторов и специалистов call-центра, водителей и бухгалтеров.
Много вакансий в регионе для поваров/пекарей, слесарей/сантехников, инженеров, комплектовщиков, разнорабочих и торговых представителей. Эти специальности занимают в топ-10 места с 6-го и ниже.
Средняя зарплата, которую предлагают в вакансиях в Волгоградской области, к апрелю составила 45 284 рубля. Больше всех могут заработать менеджеры по продажам - 39 700 – 70 000 рублей и водители - 40 200 – 96 500 рублей. Продавцам-консультантам и продавцам-кассирам работодатели в среднем готовы платить 28 000 – 37 000 рублей, операторам call-центров – 28 700 – 46 000 рублей, бухгалтерам – 34 500 – 48 200 рублей.
Фото из архива ИА «Высота 102
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