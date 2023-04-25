От волгоградских налогоплательщиков ждут платежей до 28 апреля

Экономика 25.04.2023 12:06
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25.04.2023 12:06
Приближаются сроки уплаты налогов, список которых публикует УФНС России по Волгоградской области. Как напомнили в ведомстве, все платежи необходимо провести до 28 апреля текущего года.
До этого периода следуют оплатить следующие налоги:
- ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций;
- авансовый платеж по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 г.;
- cтраховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за март 2023 г.;
- сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 марта по 22 апреля 2023 г.;
- НДС за 1 квартал 2023 г.;
- авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 1 квартал 2023 г.;
- авансовый платеж по земельному налогу, уплачиваемый организациями за 1 квартал 2023 г.;
- авансовый платеж по транспортному налогу, уплачиваемый организациями за 1 квартал 2023 г.;
- налог по УСН, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями за 2022 г.;
- авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2023 г.;
- НДПИ за март 2023 г.;
- авансовый платеж по НДД за 1 квартал 2023 г.;
- водный налог за 1 квартал 2023 г.;
- НПД за март 2023 г.;
- акцизы за март 2023 года.
Налоговики также напоминают, что срок представления уведомлений об исчисленных суммах истекает 25 апреля текущего года. Если уведомление не представлено вовремя, то налогоплательщикам необходимо в кратчайшие сроки направить его в налоговый орган. В противном случае будут начислены пени.
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