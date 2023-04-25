От волгоградских налогоплательщиков ждут платежей до 28 апреля









Приближаются сроки уплаты налогов, список которых публикует УФНС России по Волгоградской области. Как напомнили в ведомстве, все платежи необходимо провести до 28 апреля текущего года.

До этого периода следуют оплатить следующие налоги:

- ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций;

- авансовый платеж по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 г.;

- cтраховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за март 2023 г.;

- сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 марта по 22 апреля 2023 г.;

- НДС за 1 квартал 2023 г.;

- авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 1 квартал 2023 г.;

- авансовый платеж по земельному налогу, уплачиваемый организациями за 1 квартал 2023 г.;

- авансовый платеж по транспортному налогу, уплачиваемый организациями за 1 квартал 2023 г.;

- налог по УСН, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями за 2022 г.;

- авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2023 г.;

- НДПИ за март 2023 г.;

- авансовый платеж по НДД за 1 квартал 2023 г.;

- водный налог за 1 квартал 2023 г.;

- НПД за март 2023 г.;

- акцизы за март 2023 года.

Налоговики также напоминают, что срок представления уведомлений об исчисленных суммах истекает 25 апреля текущего года. Если уведомление не представлено вовремя, то налогоплательщикам необходимо в кратчайшие сроки направить его в налоговый орган. В противном случае будут начислены пени.



