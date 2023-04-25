В Волгоградскую область из Воронежа завезли мед с антибиотиками

Происшествия 25.04.2023 14:55
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25.04.2023 14:55
В Волгоградской области специалисты Россельхознадзора выявили опасный мед. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении ведомства, в апреле этого года были отобраны пробы меда на предприятии «Южная пищевая компания» из Волгоградской области для исследования на показатели качества и безопасности.
В ходе проведенных исследований проб меда были обнаружены антибиотики (хлорамфеникол, метронидазол) а также несоответствие по диостазному числу, что свидетельствует о несоответствии требованиям Федерального закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции» и технического регламента «О безопасности пищевой продукции».
По данным системы «Меркурий» установлено, что поставщиками сырья являются предприятия Воронежской области.
В адрес территориального управления Россельхознадзора, на территории которого находятся поставщики сырья, а также поставщикам сырья направлены информационные письма о необходимости принять срочные меры в рамках действующего законодательства о качестве и безопасности пищевой продукции.
Информация о данном факте также передана в прокуратуру.
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