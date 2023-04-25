Двое подростков пострадали в ДТП в Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшие сутки под колеса автомобилистов попали двое подростков 14 и 16 лет. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в Урюпинске 52-летний водитель Renault Logan у дома №1 по улице Штеменко сбил 14-летнего велосипедиста, который неспешно пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В городе Волжский 43-летний водитель Chevrolet Aveo при выезде с парковки торгового павильона по ул. Ленина, 2Б наехал на 16-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу по правилам - на зеленый сигнал светофора.

Оба подростка с травмами доставлены в больницу.

Фото с места ДТП в Урюпинске: ГУ МВД России по Волгоградской области



