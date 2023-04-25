Двое подростков пострадали в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 25.04.2023 10:16
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25.04.2023 10:16
В Волгоградской области за минувшие сутки под колеса автомобилистов попали двое подростков 14 и 16 лет. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в Урюпинске 52-летний водитель Renault Logan у дома №1 по улице Штеменко сбил 14-летнего велосипедиста, который неспешно пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В городе Волжский 43-летний водитель Chevrolet Aveo при выезде с парковки торгового павильона по ул. Ленина, 2Б наехал на 16-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу по правилам - на зеленый сигнал светофора.
Оба подростка с травмами доставлены в больницу.
Фото с места ДТП в Урюпинске: ГУ МВД России по Волгоградской области
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