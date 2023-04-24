Экология 24.04.2023 09:35
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24.04.2023 09:35
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям взыскало с ООО «РИТЭК» более 1,5 миллиона рублей ущерба, причиненного почве в Жирновском районе Волгоградской области. Как сообщили в управлении, компания в добровольном порядке выплатила указанную сумму после того, как в адрес юридического лица было направлено соответствующее требование.
Загрязнение земельного участка нефтепродуктами рядом со скважиной №249 нефтегазоконденсатного месторождения ООО «РИТЭК» ТПП «Волгограднефтегаз» было выявлено в ходе выездной проверки. Она проводилась в рамках реализации распоряжения Росприроднадзора РФ «Об организации и проведении инвентаризации законсервированных и ликвидированных буровых скважин».
На загрязненном участке инспекторы и специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали пробы почвы, произвели площадные измерения. По результатам лабораторных исследований установлено наличие превышений загрязняющих веществ в почве по нефтепродуктам в 61 раз. Нанесенный вред почве был рассчитан в соответствии с утвержденной методикой.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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