



Волгоградская областная дума опубликовала в обобщенном виде информацию о том, как депутаты исполнили свои обязанности предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год, сообщает ИА «Высота 102».

Данные о 37 депутатах регпарламента поместились в одной строке небольшой таблицы. В отличие от Заксобрания Петербурга, где доходы народных избранников выложены, но без указания имен, Волгоградская областная дума ограничилась лишь указанием числа депутатов, которые предоставили требуемые для отчетности сведения.

Итак, в Волгоградской областной думе из 37 депутатов сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год представили все 24 депутата, которые работают на профессиональной (постоянной) основе. Еще 13 народных избранников, которые осуществляют депутатскую деятельность на непостоянной основе, представители уведомления об отсутствии фактов совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных ч.1 ст. 3 ФЗ от 3 декабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».













Напомним , что в начале апреля текущего года похожая обобщенная информация появилась и о доходах депутатов Государственной думы. В феврале президент РФ подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.

Депутаты Волгоградской областной думы вслед за российскими парламентариями также засекретили свои декларации



