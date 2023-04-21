Тele2 вручила 200 000 рублей талантливым студентам ВолгГТУ





Оператор подвел итоги масштабного конкурса на соискание именной стипендии на торжественной церемонии. По результатам финального этапа названы авторы трех лучших проектов, которые разделят общий призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.

Tele2 учредила стипендиальный конкурс для студентов и молодых ученых Волгоградского государственного технического университета в декабре 2022 года. Принять участие в конкурсе разработок могли учащиеся любой формы обучения по всем направлениям образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Для подготовки инновационных проектов студентам ВолгГТУ было предложено три темы на выбор: «Зумеры&Tele2», «Цифровые университеты будущего» и «Новые применения телекома».

После всех этапов конкурсного отбора 20 апреля на базе центра проектной деятельности POLYGON состоялась торжественная церемония, где комиссия в составе представителей Tele2 и ВолгГТУ определила троих стипендиатов из десяти полуфиналистов. Среди призеров был распределен денежный фонд в размере 200 тысяч рублей: автор лучшего проекта получил 100 тысяч рублей, второе место оператор поддержал стипендией 60 тысяч рублей, третья идея была отмечена суммой 40 000 рублей.

Участники стипендиального проекта успешно справились с созданием собственной стратегии продвижения бренда и продукта, а также совершенствованием сферы полезных digital-сервисов. Организаторы не ограничивали проекты в формах реализации – в качестве идей были заявлены, например, приложение для планирования, сериал, созданный с помощью искусственного интеллекта и бот цифрового психолога.

Победителем стипендиального конкурса Tele2 стал Давидбек Дадикян с проектом «Единая система: все, что необходимо для учебы, в одном месте». Студент факультета экономики и управления разработал проект нового сайта и приложения ВолгГТУ, как единой платформы для помощи студентам в обучении. Второе место заняла идея студента факультета экономики и управления Романа Мещерякова – «Цифровые университеты будущего». Автор проекта предложил идеи развития университета с применением информационных технологий. Обладателем третьего места стал Вадим Некрасов, студент химико-технологического факультета вуза, который представил собственную разработку игровой структуры в метавселенной, основанную на современной маркетинговой стратегии. Проект представляет собой игру с символикой Tele2, целью которой является увеличение количества клиентов оператора.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

– Программа на соискание именной стипендии Tele2 стала для студентов прекрасной возможностью проявить свои способности еще на этапе обучения. В ходе программы мы увидели, как студенты ответственно относятся к поставленным задачам, с каким энтузиазмом работают. Каждый кейс, представленный в финале конкурса, получился ярким и имеет высокий творческий потенциал. Благодаря тесному сотрудничеству с ВолгГТУ у нас получилось заинтересовать молодых людей проектной работой и дать им новые возможности для реализации инновационных идей.

Александр Навроцкий, ректор Волгоградского государственного технического университета:

– Конкурс на соискание именной стипендии – это инициатива, которая открывает много перспектив перед талантливыми студентами. В процессе конкурсного отбора будущие специалисты развивают способности к исследовательской и проектной работе, учатся презентовать свои идеи и публично их защищать. Участники получили хорошую мотивацию для дальнейшей деятельности, увидев, что их проекты интересны крупной телеком-компании. ВолгГТУ положительно оценивает опыт сотрудничества с Tele2 и саму стипендиальную программу, как интерактивный и современный подход к обучению.



