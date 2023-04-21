Телеком

Тele2 вручила 200 000 рублей талантливым студентам ВолгГТУ

Телеком 21.04.2023 10:35
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21.04.2023 10:35


Оператор подвел итоги масштабного конкурса на соискание именной стипендии на торжественной церемонии. По результатам финального этапа названы авторы трех лучших проектов, которые разделят общий призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.  
Tele2 учредила стипендиальный конкурс для студентов и молодых ученых Волгоградского государственного технического университета в декабре 2022 года. Принять участие в конкурсе разработок могли учащиеся любой формы обучения по всем направлениям образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Для подготовки инновационных проектов студентам ВолгГТУ было предложено три темы на выбор: «Зумеры&Tele2», «Цифровые университеты будущего» и «Новые применения телекома». 
После всех этапов конкурсного отбора 20 апреля на базе центра проектной деятельности POLYGON состоялась торжественная церемония, где комиссия в составе представителей Tele2 и ВолгГТУ определила троих стипендиатов из десяти полуфиналистов. Среди призеров был распределен денежный фонд в размере 200 тысяч рублей: автор лучшего проекта получил 100 тысяч рублей, второе место оператор поддержал стипендией 60 тысяч рублей, третья идея была отмечена суммой 40 000 рублей. 
Участники стипендиального проекта успешно справились с созданием собственной стратегии продвижения бренда и продукта, а также совершенствованием сферы полезных digital-сервисов. Организаторы не ограничивали проекты в формах реализации – в качестве идей были заявлены, например, приложение для планирования, сериал, созданный с помощью искусственного интеллекта и бот цифрового психолога. 
Победителем стипендиального конкурса Tele2 стал Давидбек Дадикян с проектом «Единая система: все, что необходимо для учебы, в одном месте». Студент факультета экономики и управления разработал проект нового сайта и приложения ВолгГТУ, как единой платформы для помощи студентам в обучении. Второе место заняла идея студента факультета экономики и управления Романа Мещерякова – «Цифровые университеты будущего». Автор проекта предложил идеи развития университета с применением информационных технологий. Обладателем третьего места стал Вадим Некрасов, студент химико-технологического факультета вуза, который представил собственную разработку игровой структуры в метавселенной, основанную на современной маркетинговой стратегии. Проект представляет собой игру с символикой Tele2, целью которой является увеличение количества клиентов оператора. 
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
Программа на соискание именной стипендии Tele2 стала для студентов прекрасной возможностью проявить свои способности еще на этапе обучения. В ходе программы мы увидели, как студенты ответственно относятся к поставленным задачам, с каким энтузиазмом работают. Каждый кейс, представленный в финале конкурса, получился ярким и имеет высокий творческий потенциал. Благодаря тесному сотрудничеству с ВолгГТУ у нас получилось заинтересовать молодых людей проектной работой и дать им новые возможности для реализации инновационных идей.
Александр Навроцкий, ректор Волгоградского государственного технического университета:
Конкурс на соискание именной стипендии – это инициатива, которая открывает много перспектив перед талантливыми студентами. В процессе конкурсного отбора будущие специалисты развивают способности к исследовательской и проектной работе, учатся презентовать свои идеи и публично их защищать. Участники получили хорошую мотивацию для дальнейшей деятельности, увидев, что их проекты интересны крупной телеком-компании. ВолгГТУ положительно оценивает опыт сотрудничества с Tele2 и саму стипендиальную программу, как интерактивный и современный подход к обучению.

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