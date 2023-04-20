Экономика

ВТБ: портфель обезличенных металлических счетов превысил 40 тонн

Экономика 20.04.2023 12:23
0
20.04.2023 12:23


На конец первого квартала объем портфеля обезличенных металлических счетов в ВТБ превысил 40 тонн. Количество открытых счетов составило более 47,5 тысяч -  на 7% выше, чем в начале января и на 40%, чем годом ранее. Одновременно произошло увеличение среднего «чека»: если в марте 2022 года он составлял 0,25 кг, то сейчас достигает 1,17 кг.

Самым популярным металлом по-прежнему является золото: на него приходится более 51% открытых в ВТБ металлических счетов и более 80% объема вложений. На втором месте серебро – около 30% и 9% соответственно. Еще примерно по 9% счетов клиенты открыли в платине и палладии, на них приходится 5% и 3% объема размещений.

-В новых экономических условиях россияне стали внимательнее подходить к инвестированию собственных средств, предпочитая широкий набор сберегательных инструментов. На этом фоне мы фиксируем растущий интерес к обезличенным металлическим счетам как альтернативному способу вложения. Среди металлов клиенты чаще отдают предпочтение золоту, справедливо считая его главным источником получения прибыли на длительном горизонте планирования. С начала 2023 года цена за грамм уже выросла на 23%, и до конца года мы прогнозируем дальнейшее увеличение его стоимости, - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По ее словам, в ВТБ дополнительным фактором увеличения спроса на ОМС в золоте стало начисление процентов на вложения в него, что позволяет инвесторам получить дополнительную выгоду. В феврале 2023 года ВТБ первым на рынке запустил начисление процентного дохода в золоте на остаток по обезличенным металлическим счетам. Дополнительная доходность в размере 1,75% годовых начисляется в первые три месяца с даты открытия счета. Специальное предложение действует на металлические счета, открытые в золоте до 31 июля. Минимальная сумма размещения для получения доходности составляет 500 грамм.

Открыть обезличенный металлический счет можно в ВТБ Онлайн или в любом отделении банка. Оформление и обслуживание счета осуществляется бесплатно.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
20.04.2023 14:14
Экономика 20.04.2023 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.04.2023 13:40
Экономика 20.04.2023 13:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.04.2023 13:10
Экономика 20.04.2023 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.04.2023 08:35
Экономика 20.04.2023 08:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.04.2023 16:39
Экономика 19.04.2023 16:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 14:52
Экономика 19.04.2023 14:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.04.2023 14:23
Экономика 19.04.2023 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 12:27
Экономика 19.04.2023 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 12:22
Экономика 19.04.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.04.2023 11:58
Экономика 19.04.2023 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 10:58
Экономика 19.04.2023 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 10:53
Экономика 19.04.2023 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 10:44
Экономика 19.04.2023 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2023 09:40
Экономика 19.04.2023 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 15:50
Экономика 18.04.2023 15:50
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:41
В Волгограде передумали перекрывать Нулевую продольную 21 апреляСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде пройдет матч в память о погибшей гандболистке Виктории ДивакСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области назначили проверку из-за недоплаты учителямСмотреть фотографии
14:14
Школа лидеров: на ЕвроХим-ВолгаКалии стартовала программа обучения линейных руководителейСмотреть фотографии
14:02
Спецкор ИА «Высота 102» вошел в десятку финалистов первого конкурса им. Владимира СунгоркинаСмотреть фотографии
13:40
ЦБ: в марте инфляция в Волгоградской области снизилась в 3 разаСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде участников СВО освободят от транспортного налогаСмотреть фотографии
12:19
Цифровое село: «Ростелеком» в Волгоградской области расширил оптическую инфраструктуруСмотреть фотографии
12:10
«Инфекция вышла наружу»: в Михайловке прорвало канализацию рядом с новым госпиталемСмотреть фотографии
11:33
Нулевую продольную в Волгограде перекроют 21 апреля в районе ЦКЗСмотреть фотографии
11:28
УФСБ: суд под Волгоградом вынес приговор иностранным наркодилерамСмотреть фотографии
10:51
Cреди россиян резко растет популярность китайского языкаСмотреть фотографии
10:36
Юный водитель сбил 15-летнего подростка на электросамокате в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде прощаются с погибшей в Астрахани гандболисткой Викторией ДивакСмотреть фотографии
10:27
Андрей Бочаров сдал кровь для раненных в СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:03
Из Волгограда в Турцию с 23 мая полетят туристические чартерыСмотреть фотографии
09:53
На рынке на Тулака в Волгограде горел заброшенный складСмотреть фотографии
08:35
Дизтопливо в Волгоградской области подешевело еще на 5 копеекСмотреть фотографии
07:57
В аэропорту Волгограда встретили зараженного пассажира из ДоминиканыСмотреть фотографии
20:50
Гидрометцентр РФ: в Волгоградскую область средиземноморский циклон принесет дождиСмотреть фотографии
20:26
Срок «жизни» таких – пара дней: оперативники под Волгоградом задержали 16-летнего школьникаСмотреть фотографии
19:55
Без воды передохнет. Волгоградцы из-за ранней весны могут не заметить нашествия мошкарыСмотреть фотографии
19:29
В ГД приняли закон для 3997 жителей осажденного СталинградаСмотреть фотографии
18:43
«Шею можно свернуть»: в Жирновске демонтируют опасный детский аттракционСмотреть фотографии
17:51
«Воинский эшелон» сделает 17 остановок в Волгоградской области: расписаниеСмотреть фотографии
17:40
Еще полсотни объектов восстановят волгоградцы в Станично-Луганском районе ЛНРСмотреть фотографии
17:20
В Ставрополе назвали улицу в честь погибшего на СВО Дениса Зорина из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде «Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган и БК-31Смотреть фотографии
16:48
Госдума увеличила размер налоговых вычетов на лечение и обучениеСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде отменили первомайскую демонстрациюСмотреть фотографии
 