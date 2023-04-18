Экономика

Цех фасонного литья отметил свой 125-летний юбилей

Экономика 18.04.2023 12:29
0
18.04.2023 12:29


В цехе фасонного литья состоялось праздничное мероприятие с участием руководства предприятия и профсоюзной организации.
Управляющий директор Константин Волков от имени коллектива «Красного Октября» поздравил сотрудников с днем рождения цеха и подарил картину, посвященную 125-летию ЦФЛ.
История цеха фасонного литья тесно связана с историей завода. Цех стал свидетелем становления завода, пережил события Великой Отечественной войны, период становления и развития предприятия, сложные перестроечные времена и продолжает свою работу уже в новых условиях, когда предприятие снова начинает свой путь к реконструкции, увеличению объемов производства, – подчеркнул в своем выступлении управляющий директор предприятия Константин Волков. – Ваш цех наряду с другими основными производственными подразделениями работает над тем, чтобы увеличивать объем и качество производимой продукции. Отдельно хочу отметить слаженную работу коллектива в достижении показателей, поставленных перед цехом. 
За добросовестный труд Константин Николаевич отметил почетными грамотами лучших работников цеха. Профсоюзная организация завода в свою очередь поздравила коллектив праздничным тортом. Представитель профкома Оксана Бируля также вручила победителю очередного этапа смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда ГМПР 2022 года» Вере Кариховой грамоту за активную работу по осуществлению общественного контроля за соблюдением норм и правил охраны труда, созданию безопасных условий труда.
Цех фасонного литья в числе первых заработал весной 1898 года и назывался чугунолитейным цехом. Сейчас ЦФЛ – одно из основных структурных подразделений предприятия, успешно выполняющих поставленные производственные задачи под руководством Сергея Геннадьевича Горячева. Здесь трудится 155 человек, работают участки электропечи №7, изготовления изложниц, фасонного и цветного литья, а также модельное отделение, отделение по переработке отходов собственного производства и др.
Я возглавляю ЦФЛ почти десять лет, за это время цех стал мне вторым домом. Работа сложная, как и у всех, возникают порой трудности, но есть работники, на которых всегда можно положиться, – поделился начальник цеха фасонного литья Сергей Горячев. – Я благодарен своим сотрудникам за профессионализм, ответственное отношение и любовь к делу. Слаженная работа коллектива – это основа успешного производственного процесса. Вместе мы справимся со всеми поставленными задачами.
В цехе на регулярной основе ведется работа по повышению качества изготовления изложниц для увеличения срока их службы, разрабатываются и внедряются новые технологии. Так, для обеспечения необходимого режима работы во время процесса формовки для цеха весной приобретен новый воздушный компрессор. 
Вместе с этим за последний год в рамках мероприятий программы по развитию предприятия и улучшению условий труда в цехе установлены три модульных блок-комнаты, оборудованы современные питьевые источники, обновлена система освещения на участках. В этом году планируется комплексный ремонт основного оборудования цеха.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
18.04.2023 13:45
Экономика 18.04.2023 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 13:41
Экономика 18.04.2023 13:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 13:33
Экономика 18.04.2023 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.04.2023 12:31
Экономика 18.04.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.04.2023 11:54
Экономика 18.04.2023 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.04.2023 15:38
Экономика 17.04.2023 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.04.2023 13:35
Экономика 17.04.2023 13:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2023 13:19
Экономика 17.04.2023 13:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2023 13:15
Экономика 17.04.2023 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2023 16:52
Экономика 14.04.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2023 15:55
Экономика 14.04.2023 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2023 12:44
Экономика 14.04.2023 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2023 11:14
Экономика 14.04.2023 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2023 10:59
Экономика 14.04.2023 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2023 20:55
Экономика 13.04.2023 20:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:32
В Волгограде к домам многодетных проведут водопровод за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
15:29
Большинство жителей ЮФО готовы потратить на майские каникулы не более 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:29
Иммерсивный спектакль «Вертер» преодолеет барьеры сценыСмотреть фотографии
14:40
«Била и пила»: в Волжском мать-алкоголичка превратила жизнь двоих дочек в кошмарСмотреть фотографии
14:12
Дрон иностранца рухнул на крышу ж/д вокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом спустя 25 лет в смерти мужчины обвинили его дядюСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде отменили шествие «Бессмертного полка» 9 МаяСмотреть фотографии
13:14
РУСАЛ и Красноярские Столбы летом организуют эколого-промышленную экспедицию для школьниковСмотреть фотографии
12:31
«Концессии водо- и теплоснабжения» в Волгограде переходят под госконтрольСмотреть фотографии
12:30
Микрофинансовую организацию наказали в Волгограде за психологическое давление на должникаСмотреть фотографии
12:29
Цех фасонного литья отметил свой 125-летний юбилейСмотреть фотографии
11:44
МЧС предупредило волгоградцев о затоплении дорог в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области простятся с погибшим мобилизованным Александром ЛобановымСмотреть фотографии
10:12
В ДТП с фургоном в Волгоградской области погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:02
Стали известны подробности гибели бывшей волгоградской гандболистки Виктории ДивакСмотреть фотографии
09:10
«Не теряем надежды»: в Волгоградской области продолжатся поиски пропавшего 18 марта мужчиныСмотреть фотографии
07:58
В Волжском с 18 по 20 апреля отключат горячую водуСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде и области прервется вещание ТВ и радиоСмотреть фотографии
21:19
РФС опубликовал программу ретро-матча «Победа» в Волгограде 1 маяСмотреть фотографии
20:38
«Всё равно годен!»: в Волгограде загремевшего в психушку добровольца отправляют недолеченным на СВОСмотреть фотографии
20:01
Природоохранная прокуратура ждет от волгоградцев сообщений о рубках и свалках в лесахСмотреть фотографии
19:51
Бывшая гандболистка «Динамо-Синары» Виктория Дивак трагически погибла в АстраханиСмотреть фотографии
19:34
Ближайшей ночью в Волгоградской области ожидаются заморозки до -4 градусовСмотреть фотографии
19:11
Депутаты Волгоградской облдумы обсудили итоги борьбы с коррупциейСмотреть фотографии
18:37
СК назвал обвиняемого в деле о гибели мужчины на стройке ЖК «Колизей»Смотреть фотографии
17:39
Волгоградская облдума назначит аудитора КСПСмотреть фотографии
17:33
Единственный город Волгоградской области продлил отопительный сезон до 21 апреляСмотреть фотографии
17:26
На Волжской ГЭС 17 апреля начался пик максимальных сбросовСмотреть фотографии
17:17
Память погибшего в СВО подполковника Максима Потемина увековечат в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:51
Туристический поезд ко Дню Победы отправится из Москвы в ВолгоградСмотреть фотографии
 