Цех фасонного литья отметил свой 125-летний юбилей





В цехе фасонного литья состоялось праздничное мероприятие с участием руководства предприятия и профсоюзной организации.

Управляющий директор Константин Волков от имени коллектива «Красного Октября» поздравил сотрудников с днем рождения цеха и подарил картину, посвященную 125-летию ЦФЛ.

– История цеха фасонного литья тесно связана с историей завода. Цех стал свидетелем становления завода, пережил события Великой Отечественной войны, период становления и развития предприятия, сложные перестроечные времена и продолжает свою работу уже в новых условиях, когда предприятие снова начинает свой путь к реконструкции, увеличению объемов производства, – подчеркнул в своем выступлении управляющий директор предприятия Константин Волков. – Ваш цех наряду с другими основными производственными подразделениями работает над тем, чтобы увеличивать объем и качество производимой продукции. Отдельно хочу отметить слаженную работу коллектива в достижении показателей, поставленных перед цехом.

За добросовестный труд Константин Николаевич отметил почетными грамотами лучших работников цеха. Профсоюзная организация завода в свою очередь поздравила коллектив праздничным тортом. Представитель профкома Оксана Бируля также вручила победителю очередного этапа смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда ГМПР 2022 года» Вере Кариховой грамоту за активную работу по осуществлению общественного контроля за соблюдением норм и правил охраны труда, созданию безопасных условий труда.

Цех фасонного литья в числе первых заработал весной 1898 года и назывался чугунолитейным цехом. Сейчас ЦФЛ – одно из основных структурных подразделений предприятия, успешно выполняющих поставленные производственные задачи под руководством Сергея Геннадьевича Горячева. Здесь трудится 155 человек, работают участки электропечи №7, изготовления изложниц, фасонного и цветного литья, а также модельное отделение, отделение по переработке отходов собственного производства и др.

– Я возглавляю ЦФЛ почти десять лет, за это время цех стал мне вторым домом. Работа сложная, как и у всех, возникают порой трудности, но есть работники, на которых всегда можно положиться, – поделился начальник цеха фасонного литья Сергей Горячев. – Я благодарен своим сотрудникам за профессионализм, ответственное отношение и любовь к делу. Слаженная работа коллектива – это основа успешного производственного процесса. Вместе мы справимся со всеми поставленными задачами.

В цехе на регулярной основе ведется работа по повышению качества изготовления изложниц для увеличения срока их службы, разрабатываются и внедряются новые технологии. Так, для обеспечения необходимого режима работы во время процесса формовки для цеха весной приобретен новый воздушный компрессор.

Вместе с этим за последний год в рамках мероприятий программы по развитию предприятия и улучшению условий труда в цехе установлены три модульных блок-комнаты, оборудованы современные питьевые источники, обновлена система освещения на участках. В этом году планируется комплексный ремонт основного оборудования цеха.