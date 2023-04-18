«Била и пила»: в Волжском мать-алкоголичка превратила жизнь двоих дочек в кошмар

Происшествия 18.04.2023 14:40
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18.04.2023 14:40
Двое детей изъяты из социально опасной семьи в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 38-летняя женщина, переехавшая из Николаевского района в Волжский, ранее уже была лишена родительских прав в отношении своих детей и более 10 раз привлекалась к административной ответственности. Но за прошедшее после этого время она родила еще двоих дочерей.
Однако ранее судимая женщина продолжала употреблять спиртные напитки, драться со своим сожителем на глазах у детей. При этом доставалось 3-летней и 11-летней дочкам, которых она тоже избивала. К тому же так называемая мать фактически не кормила детей и не покупала им одежду.
Женщина вину свою признала. В отношении нее дознавателем Управления МВД России по Волжскому возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с ним». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
В настоящее время девочки находятся в детском медицинском учреждении. Сотрудники полиции собирают материал на лишение женщины родительских прав.
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