Происшествия

В Волжском сотрудники ППС спасли человека из горящего дома

Происшествия 14.04.2023 16:57
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14.04.2023 16:57


Сегодня, 14 апреля, в городе Волжском Волгоградской области сотрудники патрульно-постовой службы спасли из горящего дома мужчину, он доставлен в больницу, сообщили в городской администрации.
- Пострадавшего из загоревшегося дома вытащили оказавшиеся первыми на месте командир роты отдельного батальона ППС Андрей Авилов и его заместитель Владимир Баранов, - рассказали в администрации Волжского.
По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в городе Волжском в поселке Рабочем поступило в 15:37.
- Горит гараж и мансарда дома. На месте работают пожарно-спасательные расчеты 32-ой пожарно-спасательной части. На данный момент объявлена локализация пожара. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается, - сообщили в региональном МЧС.
Фото: администрация Волжского / t.me

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