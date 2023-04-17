Тлеющий полигон промотходов в Среднеахтубинском районе можно победить совместными решительными действиями









Проблему полигона промышленных отходов в Среднеахтубинском районе, травящего гарью жителей Волжского и поселка Звёздный, продолжают решать депутаты Волгоградской областной и Волжской городской дум, члены экологического совета при региональном заксобрании.

К очередному выезду на место председатель думского комитета по охране окружающей среды и природопользования Ирина Соловьёва подключила руководителей и специалистов облкомприроды, природоохранной прокуратуры, главу Среднеахтубинского района.













В выездном заседании комиссии снова приняли участие председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов и председатель постоянной депутатской комиссии гордумы по экологии Светлана Винокурова.

Фактически бесхозный объект продолжает вредить экологии не без участия человека. На открытую территорию беспрепятственно попадают «старатели», выжигающие из старых покрышек металлический корд. Это провоцирует тление ранее закопанных в землю промотходов и открытое горение того, что на поверхности, источающее едкий зловредный запах. Ветер, часто сильный, восточного и северо-восточного направлений, быстро переносит его на жилые районы города Волжского. Южные ветра несут отраву уже на жителей Звёздного.

Депутаты от «Единой России», экологи, представители надзорных органов здесь уже не в первый раз, почему же проблема всё ещё не решена?

Как звучало на заседании, бывший арендатор (с 2005 года) муниципальной земли Среднеахтубинского района – ПК «Альянс» в своё время незаконно получил лицензию на сбор мусора повышенного класса опасности. Лицензия была аннулирована решением Арбитражного суда Волгоградской области, но производственный кооператив эксплуатацию полигона не прекратил. При этом сбор, размещение и накопление отходов производилось с нарушением требований закона в сфере охраны окружающей среды. ПК «Альянс» складировал промотходы даже за пределами полигона, уничтожив плодородный слой почвы на площади свыше 6 тыс. кв. метров. После получения штрафа в 1,5 млн рублей и требования рекультивировать свалку ПК был «успешно» ликвидирован, при этом коммерсанты, как ранее озвучивалось на круглом столе в Волжской гордуме, якобы успели передать землю под полигоном в субаренду одному из промышленных предприятий Волжского, но документы, как предварительно показали проверки, не были оформлены надлежащим образом.

-Этот объект наносит окружающей среде и здоровью людей из прилегающих районов существенный вред, как по воздуху, так и через грунтовые воды, – подчеркнула Ирина Соловьева. – Считаю, что местным властям следует принять более действенные меры в целях защиты прав граждан. Районным и региональным властям нужно действовать совместно. Экосовет, наш думский комитет и облкомприроды готовы оказывать содействие.

Решение проблемы, сформулированное участниками выездного заседания комиссии, видится в установлении реального арендатора территории полигона, расторжении с ним договора и возвращения земли в муниципальную собственность.

Понятно, что это ляжет на администрацию Среднеахтубинского района непосильной ношей. Поэтому региональным властям придется искать дополнительные средства на рекультивацию испорченных земель. Но здоровье людей, конечно, важнее.







