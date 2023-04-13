Общество

Изобрел маску от COVID-19: ученый Валерий Мишта умер в центре Волгограда

Общество 13.04.2023 14:04
0
13.04.2023 14:04


Ученый и изобретатель, доцент ВолгГТУ Валерий Мишта найден мертвым в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина скончался на глазах у студентов. 

— Инцидент произошел накануне примерно в 13.00 на остановке напротив технического университета. Со слов очевидцев, преподавателю стало плохо с сердцем. Скончался до приезда скорой помощи. Организована проверка, — прокомментировал информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. 

По информации собственного источника «Высоты 102», ученый страдал от болезни сердца, у него был вживлен кардиостимулятор. 

В пресс-службе ВолгГТУ пояснили, что преподаватель в тот злополучный день вышел на обед и больше не вернулся. 

— Трагическая смерть. Выражаем соболезнования семье и близким. Валерий Павлович преподавал в вузе с 1971 года, был самым настоящим ученым. Кандидат технических наук, доцент, у него множество патентов. На одно из его изобретений обратили внимание в эпоху ковида — Валерий Мишта изобрел маску с угольными нитями, способную задерживать и обеззараживать вирусы и микробы, — рассказали в учебном заведении. 

Согласно открытым данным, 78-летний изобретатель родился в городе Черновцы. В ВолгГТУ преподавал на кафедре «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» факультета технологии пищевых производств. 

О дате похорон будет сообщено дополнительно.

Фото и коллаж: ВолгГТУ / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.04.2023 16:52
Общество 13.04.2023 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 16:39
Общество 13.04.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 14:03
Общество 13.04.2023 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 13:56
Общество 13.04.2023 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.04.2023 12:27
Общество 13.04.2023 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 12:10
Общество 13.04.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 11:02
Общество 13.04.2023 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.04.2023 09:49
Общество 13.04.2023 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.04.2023 09:41
Общество 13.04.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 09:02
Общество 13.04.2023 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2023 07:45
Общество 13.04.2023 07:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 20:35
Общество 12.04.2023 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 20:01
Общество 12.04.2023 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 19:05
Общество 12.04.2023 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 19:02
Общество 12.04.2023 19:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:52
В Волгограде 14 апреля речные трамвайчики пойдут до «Вязовой Гривы» на СарпинскомСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде отремонтируют дворы 94 многоэтажек за 250 млн: полный списокСмотреть фотографии
16:35
Оскорблял власть: спрятавшего труп в мусорном баке волгоградца осудили на 9,5 летСмотреть фотографии
14:52
Новые ГЭС и ветропарки построят к 2028 году в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде на остановке у центра крови замертво упал мужчинаСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области бананы подорожали за неделю на 10%Смотреть фотографии
14:04
Изобрел маску от COVID-19: ученый Валерий Мишта умер в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградский завод разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автоСмотреть фотографии
13:56
44% волгоградцев не знают, что некоторые заболевания передаются по наследствуСмотреть фотографии
12:27
МЧС предупредило о заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Увидели в поле: СК начал проверку по факту смерти пропавшей камышанкиСмотреть фотографии
12:10
Волгоград накрыло пыльное облако из соседней страныСмотреть фотографии
11:48
Изрезавший девушку в Волжском кикбоксер Аркадий Григорян останется в СИЗО до осениСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
В Волгограде экс-чиновников районной администрации осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
11:02
«Вдохновляй и действуй»: сотрудники РУСАЛа могут получить до ста тысяч рублей на воплощение волонтерского проектаСмотреть фотографии
10:53
Нашли в подъезде. В Волгограде зарезали участника боевых действий на УкраинеСмотреть фотографии
10:25
РПН: предприятие в Волжском залило территорию нефтепродуктамиСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде водитель сбил 12-летнюю девочку на велосипеде и скрылсяСмотреть фотографии
09:49
Сэкономить в один клик: волгоградцам рассказали о бесплатной доставке от ВкусВиллаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде для участников СВО ввели еще одну льготуСмотреть фотографии
09:36
В Камышине нашли мертвой пропавшую два дня назад женщину с протезомСмотреть фотографии
09:02
В Кировском и Советском районах Волгограда с 21 по 23 апреля отключат водуСмотреть фотографии
08:11
В Волгограде отменили матч «Ротора» и «Ессентуков»Смотреть фотографии
07:45
Волгоградстат изучит рацион питания 680 семейСмотреть фотографии
20:35
Волгоградца не выпустили за границу из-за долга по налогамСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде расширят территорию облбольницы №1Смотреть фотографии
19:05
Чтобы оценить красоту, надо смотреть издалека: волгоградец создал из бисера портрет Юрия ГагаринаСмотреть фотографии
19:02
«Все мы видим прогресс»: общественники о выступлении волгоградского губернатораСмотреть фотографии
17:59
«Вакцина не поможет»: волгоградцев предупредили об опасности в лесуСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде с осужденного за присвоение средств СРО взыскали 50 млн рублейСмотреть фотографии
 