Изобрел маску от COVID-19: ученый Валерий Мишта умер в центре Волгограда

Ученый и изобретатель, доцент ВолгГТУ Валерий Мишта найден мертвым в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина скончался на глазах у студентов.

— Инцидент произошел накануне примерно в 13.00 на остановке напротив технического университета. Со слов очевидцев, преподавателю стало плохо с сердцем. Скончался до приезда скорой помощи. Организована проверка, — прокомментировал информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров.

По информации собственного источника «Высоты 102», ученый страдал от болезни сердца, у него был вживлен кардиостимулятор.

В пресс-службе ВолгГТУ пояснили, что преподаватель в тот злополучный день вышел на обед и больше не вернулся.

— Трагическая смерть. Выражаем соболезнования семье и близким. Валерий Павлович преподавал в вузе с 1971 года, был самым настоящим ученым. Кандидат технических наук, доцент, у него множество патентов. На одно из его изобретений обратили внимание в эпоху ковида — Валерий Мишта изобрел маску с угольными нитями, способную задерживать и обеззараживать вирусы и микробы, — рассказали в учебном заведении.

Согласно открытым данным, 78-летний изобретатель родился в городе Черновцы. В ВолгГТУ преподавал на кафедре «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» факультета технологии пищевых производств.

О дате похорон будет сообщено дополнительно.

Фото и коллаж: ВолгГТУ / Алексей Костяков ИА «Высота 102»