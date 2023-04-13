Экономика

Новые ГЭС и ветропарки построят к 2028 году в Волгоградской области

Экономика 13.04.2023 14:52
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13.04.2023 14:52



В Волгоградской области планируют построить до 2028 года ряд стратегических объектов энергетической системы, сообщили в областной администрации.
В их числе - Среднеахтубинская ГЭС (является частью проекта возведения комплекса ГТС для обводнения реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы), Новоалексеевская и Ольховская ВЭС и два ветропарка ФРП. Планируется завершение комплексного обновления гидроагрегатов Волжской ГЭС, модернизация Волгоградской ГРЭС реконструкция высоковольтной линии Кайсацкое – Джаныбек со строительством нового протяженного участка.   
Планы по развитию энергосистемы региона и повышению ее надежности губернатор Андрей Бочаров обсудил с председателем Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Фёдором Опадчим на площадке филиала АО «СО ЕЭС» Волгоградское РДУ. Глава региона проинспектировал работу диспетчерского центра регионального диспетчерского управления Волгоградской области, куда в режиме реального времени поступают данные о тысячах технологических параметров, что позволяет специалистам принимать оптимальные решения.



Сегодня в ведении Волгоградского РДУ находятся объекты разного типа генерации суммарной установленной электрической мощностью 4 320,991 МВт. В зоне ответственности диспетчерской – круглосуточное управление режимом региональной энергосистемы и согласованной работой всех входящих в неё объектов.
Глава региона поблагодарил Системного оператора за эффективное взаимодействие, отметив труд ведущих специалистов региональными наградами.
Фото: администрации Волгоградской области 

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