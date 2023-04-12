Расследования

В Волгограде с осужденного за присвоение средств СРО взыскали 50 млн рублей

Расследования 12.04.2023 17:34
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12.04.2023 17:34


Ворошиловский районный суд Волгограда по иску прокуратуры постановил взыскать 50,8 миллиона рублей ущерба с Олега Макарова, осужденного по четырем статьям уголовного кодекса России, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
В декабре 2021 года Макарова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима за присвоение вверенного имущества в особо крупном размере, легализацию доходов, полученных преступным путем, невыплату зарплаты и уклонение от уплаты налогов в крупном размере. 
Судом установлено, что фактический руководитель  ООО «СтройРос» Макаров на основании агентского договора получил доступ к счету саморегулируемой организации (СРО) некоммерческого партнерства, на котором аккумулировались взносы ряда строительных компаний для оказания финансовой взаимопомощи. 
В период с марта по октябрь 2021 года Макаров перевел со счета этого СРО на счета двух подконтрольных фирм свыше 50,8 млн рублей. Для создания видимости финансового благополучия он систематически предоставлял собственнику заведомо ложные сведения о нахождении денежных средств на депозите. 
Далее с целью легализации оставшихся на счете денежных средств в фигурант уголовного дела приобрел у своего отца в собственность подконтрольной фирмы асфальтосмесительную установку за 16 млн рублей. Также было установлено, что он не платил зарплату восьми подчиненным, хотя средства у него на это были.
Осужденный не принимал попыток для возмещения ущерба, поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Макарова более 50,8 млн рублей. Решение удовлетворено. Прокуратура держит на контроле исполнение судебного решения.

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