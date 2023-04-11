В Волгограде 3000 налогоплательщиков узнали новое о ЕНС









Специалистами налоговых органов Волгоградской области провели серию вебинаров по вопросам, касающимся сальдо единого налогового счета (ЕНС), а также порядка и сроков представления уведомлений об исчисленных суммах налогов. Как сообщили в УФНС России по региону, в них приняли участие около 3 тысяч налогоплательщиков.

- В ходе проведения мероприятий особое внимание уделено рассмотрению типовых ошибок, допускаемых налогоплательщиками при формировании уведомлений, а также алгоритм действий, необходимых для их исправления, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, налогоплательщикам напомнили, что разобраться в том, как правильно заполнить уведомление, поможет сервис ФНС России «Помощник по ЕНС».

Ознакомиться с материалами вебинара, проведенного УФНС региона 7 апреля 2023 года, можно здесь

По вопросам участия в вебинарах можно обращаться по телефону: (8442)74-29-33.



