В Волгограде 3000 налогоплательщиков узнали новое о ЕНС

Экономика 11.04.2023 15:17
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11.04.2023 15:17
Специалистами налоговых органов Волгоградской области провели серию вебинаров по вопросам, касающимся сальдо единого налогового счета (ЕНС), а также порядка и сроков представления уведомлений об исчисленных суммах налогов. Как сообщили в УФНС России по региону, в них приняли участие около 3 тысяч налогоплательщиков.
- В ходе проведения мероприятий особое внимание уделено рассмотрению типовых ошибок, допускаемых налогоплательщиками при формировании уведомлений, а также алгоритм действий, необходимых для их исправления, - пояснили в ведомстве.
Кроме того, налогоплательщикам напомнили, что разобраться в том, как правильно заполнить уведомление, поможет сервис ФНС России «Помощник по ЕНС».
Ближайший вебинар состоится 12 апреля в 11.00 на тему: «Платежные документы». 14 апреля в 11.00 пройдет вебинар на тему: «Резервирование платежей».
Ознакомиться с материалами вебинара, проведенного УФНС региона 7 апреля 2023 года, можно здесь.
По вопросам участия в вебинарах можно обращаться по телефону: (8442)74-29-33.
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