В Волгоградской области похитителю щенка грозит два года колонии









Полицейский раскрыли кражу щенка терьера в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в полицию с заявлением о пропаже двухмесячного щенка породы терьер стоимостью 4 тысячи рублей обратился 24-летний хозяин животного.

Он сообщил полицейским, что щенка, который находился во дворе домовладения, украли.

Вскоре участковый обнаружил пропавшую собаку у одного из соседей потерпевшего. Выяснилось, что в тот день 42-летний ранее судимый мужчина пришел в гости к приятелю, который накануне приобрел щенка.

- Через некоторое время сосед отправился домой и выходя со двора, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, прихватил с собой терьера, который ему очень приглянулся, сообщили в главке.

Собаку владельцу вернули.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



