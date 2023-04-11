В Волгоградской области похитителю щенка грозит два года колонии

Расследования 11.04.2023 12:46
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11.04.2023 12:46
Полицейский раскрыли кражу щенка терьера в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в полицию с заявлением о пропаже двухмесячного щенка породы терьер стоимостью 4 тысячи рублей обратился 24-летний хозяин животного.
Он сообщил полицейским, что щенка, который находился во дворе домовладения, украли.
Вскоре участковый обнаружил пропавшую собаку у одного из соседей потерпевшего. Выяснилось, что в тот день 42-летний ранее судимый мужчина пришел в гости к приятелю, который накануне приобрел щенка.
- Через некоторое время сосед отправился домой и выходя со двора, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, прихватил с собой терьера, который ему очень приглянулся, сообщили в главке.
Собаку владельцу вернули.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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