В Волгограде программистов заманивают зарплатой от 150 тысяч рублей

Экономика 11.04.2023 08:32
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11.04.2023 08:32
Представители нескольких профессий в Волгограде вошли в топ самых высокооплачиваемых. Так, в Волгограде в апреле больше всего готовы платить программисту с опытом разработки продуктов на C#. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тысяч рублей, рассказали ИА «Высота 102» в компании SuperJob,
Второе место занимает вакансия лазерного хирурга в многофункциональном офтальмологическом центре – 100 тысяч рублей.
На третьем месте — вакансия водителя категории «Е». Кандидат должен иметь опыт работы водителем по межгороду. Ему предлагают оплату от 80 тысяч рублей.
Также в рейтинг вошла вакансия инженера ПТО. Сотруднику готовы платить до 80 тыс. рублей, а также работодатель оплачивает проезд, проживание, питание и медосмотр.
Замыкает пятерку самых дорогих профессий вакансия экономиста по труду. Компания специализируется на перевозке опасных грузов автомобильным транспортом. Ему предлагают оплату от 60 до 66 тыс. рублей.
В топе наиболее высокооплачиваемых предложений апреля также - вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, в здравоохранении и IT.
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