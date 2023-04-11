В Волгограде программистов заманивают зарплатой от 150 тысяч рублей









Представители нескольких профессий в Волгограде вошли в топ самых высокооплачиваемых. Так, в Волгограде в апреле больше всего готовы платить программисту с опытом разработки продуктов на C#. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тысяч рублей, рассказали ИА «Высота 102» в компании SuperJob,





Второе место занимает вакансия лазерного хирурга в многофункциональном офтальмологическом центре – 100 тысяч рублей.





На третьем месте — вакансия водителя категории «Е». Кандидат должен иметь опыт работы водителем по межгороду. Ему предлагают оплату от 80 тысяч рублей.





Также в рейтинг вошла вакансия инженера ПТО. Сотруднику готовы платить до 80 тыс. рублей, а также работодатель оплачивает проезд, проживание, питание и медосмотр.





Замыкает пятерку самых дорогих профессий вакансия экономиста по труду. Компания специализируется на перевозке опасных грузов автомобильным транспортом. Ему предлагают оплату от 60 до 66 тыс. рублей.





В топе наиболее высокооплачиваемых предложений апреля также - вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, в здравоохранении и IT.







