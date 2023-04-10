В международном аэропорту Волгограда накануне произошел инцидент с самолетом, следовавшим по маршруту Волгоград — Санкт-Петербург. Как сообщает ИА «Высота 102», борт вернули на стоянку из-за проблем с внутренними системами.

— После разрешения на выталкивание и запуск поступила информация от экипажа воздушного судна о неисправности системы кондиционирования. Командир принял решение выполнить возврат на стоянку, — сообщает информагентство со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident. — Тревога не объявлялась. В 16.34 после устранения неисправности воздушное судно вылетело в аэропорт назначения.

Как уточняют авторы Telegram-канал Aviaincident, инцидент произошел с самолетом Boeing 738.

В пресс-службе волгоградской воздушной гавани подтвердили нештатную ситуацию.

— 9 апреля 2023 рейс авиакомпании «Победа» DP518 был задержан с вылетом из Волгограда до 16.33 по техническим причинам, — прокомментировала «Высоте 102» пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»