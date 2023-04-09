Происшествия

Пожилой водитель врезался в троллейбус у больничного комплекса в Волгограде

Происшествия 09.04.2023 11:10
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09.04.2023 11:10



В Дзержинском районе Волгограда в ДТП с троллейбусом пострадал 70-летний водитель Renault Logan. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла в 7 утра на территории, прилегающей к больничному комплексу.
По предварительной информации, водитель иномарки не уступил дорогу и врезался в троллейбус, который  двигался с правой стороны на равнозначном перекрестке. Пострадавшего водителя госпитализировали.

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