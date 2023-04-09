Пожилой водитель врезался в троллейбус у больничного комплекса в Волгограде









В Дзержинском районе Волгограда в ДТП с троллейбусом пострадал 70-летний водитель Renault Logan. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла в 7 утра на территории, прилегающей к больничному комплексу.

По предварительной информации, водитель иномарки не уступил дорогу и врезался в троллейбус, который двигался с правой стороны на равнозначном перекрестке. Пострадавшего водителя госпитализировали.



