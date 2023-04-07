Троих душегубов осудят за разбой и убийство пенсионерки под Волгоградом





Перед судом в Волгограде предстанут трое местных жителей, которые с целью наживы проникли в дом пенсионерки, убили ее и подожгли жилище, чтобы скрыть следы преступления.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемые, которым 23, 24 и 25 лет, обвиняются по трем статьям УК РФ: пп. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем в составе группы лиц по предварительному сговору), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, с незаконным проникновением в жилище) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога). Им грозит до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, преступление было совершено в хуторе Новомаксимовский Суровикинского района 22 сентября 2022 года. Во время распития спиртного один из обвиняемых предложил собутыльникам похитить имущество у 81-летней женщины, которой ранее за деньги помогал по хозяйству. Он знал, как открывается дверь в жилище пожилой женщины. В 6:05 они прибыли к дому пенсионерки, открыли замок при помощи ветки и вошли в домовладение. Они принялись искать ценности, но в это время хозяйка проснулась. Она попыталась оказать сопротивление, но злоумышленники принялись ее душить подушкой, а затем один из них нанес ей не менее трех ударов ножом в область шеи. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

После этого обвиняемые похитили 2 тысячи рублей и планшетный компьютер, а потом вышли из дома и подожгли его. Вину они признали частично.

Дело будет рассматривать Волгоградский областной суд. Ожидать процесса обвиняемые будут, находясь под стражей.



