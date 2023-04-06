«Красный Октябрь» принимает участие в международной отраслевой конференции

Экономика 06.04.2023 16:19
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06.04.2023 16:19
На конференции, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, ведущие производители нержавеющей и специальных сталей, в том числе предприятие «Красный Октябрь», обсудили положение и перспективы развития рынка.
В работе конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок» принимают участие более 115 представителей металлургических и металлоторговых компаний, научных институтов и потребителей нержавеющей продукции.
В ходе мероприятия производители нержавеющих сталей рассказали о своей производственной и сбытовой политике. Участники конференции также обсудили вопросы повышения компетенций на рынке нержавеющих и специальных сталей, дистрибуции нержавеющего проката в РФ, развития сервисных металлоцентров и другие.
О достигнутых результатах за 2022 год и перспективах развития «Красного Октября» как одного из ведущих производителей нержавеющего проката рассказал в ходе выступления директор по сбыту Антон Нарбутовских.
По итогам 2022 года «Красный Октябрь» сохраняет лидерство в производстве проката из нержавеющей стали – на долю предприятия пришлось 38% от общего объема производства.
В 2023 году на предприятии продолжается работа по расширению сортамента – листовой прокат шириной более 2 000 мм, жаропрочные марки стали, мелкий нержавеющий сорт, крупнотоннажные поковки. Освоено производство трубной заготовки стали 08Х18Н10Т в кругах 300-345 мм, в том числе в кованом виде, выполняется выплавка и прокат в листовую заготовку сплава 12ХН38ВТ. Произведена опытная партия трубной заготовки мартенситно-ферритных марок стали. Предприятие также осуществляет поставки горячекатаных полуфабрикатов труб из нержавеющей стали для трубных предприятий.
Предприятие обеспечивает постоянное наличие в Екатеринбурге, Волгограде и Московской области сортового и листового нержавеющего проката на складах свободной реализации. Складская программа заработала в 2022 году и призвана обеспечивать потребности заказчиков по всей стране.
Как отмечают организаторы выставки, рынок нержавеющего проката является составной частью рынка металлов и находит свое применение при производстве технологичного оборудования, дорогостоящих строительных проектах, ответственном машиностроении и др., нержавещий прокат является индикатором положения дел в экономике.
Отметим, что согласно рейтингу Ассоциации «Спецсталь», завод «Красный Октябрь» в 2022 году занимает первое место в производстве плоского проката из нержавеющей стали и является одним из ведущих производителей сортового проката (включая трубную заготовку).
Фото: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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