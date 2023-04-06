Экономика

Сбер 20 мая проведёт юбилейный Зелёный Марафон в 60 городах России

Экономика 06.04.2023 12:42
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06.04.2023 12:42


Зелёный Марафон Сбера в этом году состоится 20 мая и пройдёт уже в 10-й раз. На старт выйдут десятки тысяч бегуновв 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.
В Волгограде старт и финиш пройдут в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: ул.Батальонная,4.В программе — дистанции на 500 м (для детей) и 42,2 км, а также скандинавская ходьба на 4,2 км.
Во всех остальных городах предусмотрена дистанция 4,2 км и детский забег, а в некоторых из них участники также смогут пробежать 10 и 21,1 км. Помимо Волгограда, Зелёный Марафон пройдёт в Москве, Абакане, Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Братске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Калуге, Кемерове, Кирове, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане,  Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске и Ярославле. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности. 
По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зелёного Марафона.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
Нашему Зелёному Марафону исполняется 10 лет. Мы запустили его в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи, чтобы развивать в нашем банке ивсей стране интерес людей к здоровому образу жизни и ответственному отношению к природе. За эти годы частью спортивного, благотворительного и экологического праздника стали сотни тысяч россиян. В этом году мы проводим забег вместе с фондом "Вклад в будущее". На собранные средства мы высадим тысячи деревьев, продолжая масштабную программу лесовосстановления, которую уже много лет проводит Сбер. Я приглашаю всех — и атлетов-любителей, и профессионалов, и болельщиков, и родителей, и детей — принять участие в Зелёном Марафоне, который станет одним из самых ярких и масштабных событий этого мая.
Регистрация уже открыта на сайте забега.

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