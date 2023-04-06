Волгоградское УФАС вскрыло картельный сговор чиновников, УФСИН и коммерсантов на ремонте Дворца спорта
Борьба с коррупцией 06.04.2023 10:57
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06.04.2023 10:57
Апелляционная инстанция приняла сторону Волгоградского УФАС в деле о многомиллионном картеле при выполнении работ по капитальному ремонту здания Дворца спорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, двенадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с позицией Волгоградского УФАС о заключении антиконкурентного соглашения при капремонте объекта.
Ранее, в мае 2022 года ГКУ ВО «Управление капитального строительства» (УКС), ФГУП «Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний» (ГСУ ФСИН), ООО «Энергострой+», ООО «Волгастройсервис» были признаны Волгоградским УФАС России нарушившими Закон о защите конкуренции путём заключения антиконкурентного соглашения при выполнении работ по капитальному ремонту Дворца спорта.
Как установило УФАС, УКС в качестве заказчика, руководствуясь законом о закупках, заключило с ГСУ ФСИН 6 госконтрактов с единственным поставщиком на выполнение соответствующих ремонтных работ на общую сумму 110 080 842 рубля.
При этом фактически ремонтные работы в обход обязательных процедур торгов выполнили компании «Энергострой+» и «Волгастройсервис». С ними у ГСУ ФСИН были заключены договоры подряда.
Ведомство расценило такие действия организаций, УКС и ГСУ ФСИН как реализацию антиконкурентного соглашения. Общая сумма 6 государственных контрактов составила 110 080 841, 93 руб.
Ранее в Волгоградском УФАС поясняли, что в случае установления вины организациям и их должностным лицам грозят штрафы в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ. Кроме того, Волгоградское УФАС намерено направить в правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Между тем, напомним, капитальный ремонт Дворца спорта длится уже несколько лет. Он был начат еще в 2019 году, однако подрядчик – ГСУ ФСИН – неоднократно срывал сроки выполнения работ.
В администрации Волгоградской области ранее ИА «Высота 102» поясняли, что ГКУ «Управление капитального строительства» инициировало меры гражданской ответственности к подрядчику «ввиду низкой эффективности производства работ и неудовлетворительной динамики выполнения капитального ремонта». Так, по решению суда с ведомства были взысканы несколько миллиона рублей в качестве пени за просрочку исполнения контракта.
Напомним, УФСИН уже не первый раз фигурирует в картельных сговорах, выявленных на строительстве крупных объектов. Так, подобная схема вскрылась при строительстве детского сада в поселке Металлург в Волжском. Тогда подряд на возведение дошкольного учреждения получила исправительная колония №26, однако фактически они передали его компании "Каспий", которая не смогла победить в законной процедуре выбора исполнителя работ. В настоящее время в Волжском городском суде еще длится процесс по данному делу. На скамье подсудимых - Михаил Шушко, бывший начальник управления капитального строительства, директор фирмы "Каспий" Михаил Гусейнов и теперь уже тоже бывший начальник колонии №26 Александр Штангруд.
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