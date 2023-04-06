Экономика

Банки продолжают фиксировать рост потребительского спроса

Экономика 06.04.2023 09:54
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06.04.2023 09:54


Наметившиеся в феврале 2023 года рост потребительского спроса и оживление финансовой активности россиян в марте продолжили набирать обороты.
Одним из ключевых показателей, который свидетельствует о финансовых умонастроениях россиян, является показатель спроса на беззалоговые кредиты. Данные о выдачи банками такого рода кредитов в этом плане не так показательны – поскольку зависят от риск-политики кредитно-финансовых учреждений. А вот динамика спроса на кредиты, как и данные об изменении товарооборота, очень наглядно иллюстрируют и потребительскую активность, и уверенность людей в завтрашнем дне. И судя по всему, и то, и другое продолжает крепнуть.
Так, банк «Открытие» на днях опубликовал данные о том, что спрос его клиентов на кредиты наличными в марте увеличился по сравнению с февралем. Отчасти, правда, этот рост спроса связан с увеличением спроса на рефинансирование прежних займов. По итогам марта в общем объеме выданных кредитов доля такого рода рефинансирования достигла 44,1% против 38,5% в феврале. Вместе с тем, 34% средств банк выдал жителям страны на проведение ремонта в квартирах и домах.
Чуть ранее рост потребительского спроса отметил и банк ВТБ. Спрос на кредиты наличными в феврале вырос на 21% по сравнению с январём текущего года – в результате банк выдал более 106 тысяч потребительских кредитов на 65 млрд рублей.
С начала марта вырос, пусть и не так сильно, как спрос на кредиты, и торговый оборот в рублях. Об этом свидетельствуют данные аналитический сервис оператора фискальных данных «Первый ОФД». В первые четыре недели весны россияне потратили в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых Первым ОФД, почти 350 млрд рублей – на 3% больше, чем в феврале. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда наблюдался ажиотажный спрос в большинстве категорий товаров, объем в рублях лишь немного снизился (-3%), а количество транзакций выросло (+2%). При этом топ-5 по динамике спроса возглавили цифровые развлекательные каналы — подписки на различные игровые сервисы, онлайн-кинотеатры (+21% в рублях и +9% в единицах относительно февраля). В связи с ежегодными сезонными тратами в рейтинг вошли автотовары (+16% в рублях, +6% в штуках), одежда и обувь (+15% в рублях и +8% в штуках). Замыкают список лидеров строительные материалы и инструменты (+14% в рублях, +13% в штуках), а также сувениры и подарки (+13% в рублях и +38% в штуках).
Рост потребительского спроса уже второй месяц подряд говорит о том, что жители страны постепенно адаптируются к существующим реалиям и увереннее смотрят в будущее. По оценке экспертов, тренд на увеличение потребительского спроса и спроса на кредиты наличными сохранится и во втором квартале, в том числе на фоне отпускного сезона.

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