В Волгоградской области из карьера подняли два трупа во внедорожнике

В Светлоярском районе Волгоградской области из воды подняли два трупа во внедорожнике. Как стало известно ИА «Высота 102» от собственного источника в правоохранительных органах, погибшие — мать и дочь.

— 4 апреля около 13.00 от очевидцев в полицию поступило сообщение о том, что на грунтовой дороге в 300 метрах от села Чапурники автомашина съехала в карьер с водой, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В ходе выезда следственно-оперативной группы в водоеме была обнаружена и извлечена автомашина Great Wall.

Как уточнили в полицейском ведомстве, 57-летняя женщина-водитель и ее 23-летняя пассажирка — жительницы Волгограда — скончались. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Собственный источник «Высоты 102» рассказал, что водитель потеряла управление. Женщины захлебнулись, так и не сумев выбраться из салона.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области