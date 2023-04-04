Спецоперация на Украине

В России готовы упростить процедуру признания участников СВО пропавшими без вести

Спецоперация на Украине 04.04.2023 15:20
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04.04.2023 15:20


Депутаты Государственной думы РФ 4 апреля на пленарном заседании в первом чтении приняли законопроекты об упрощении процедур признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления его умершим и установления факта смерти военнослужащего во время проведения специальной военной операции. 

Законопроекты разработаны для оперативного оформления документов, необходимых для получения семьями военнослужащих и приравненных к ним лиц, пропавших без вести, различных социальных и страховых выплат, оказания им мер соцподдержки, обеспечения сохранности имущества военнослужащих, возможности его наследования и проч. 

– Тема законопроектов деликатная, так как касается участников СВО, – отмечают в Госдуме. – У членов семей пропавших без вести солдат возникают юридические проблемы, которые необходимо незамедлительно решать, но это не всегда возможно сделать при помощи общих норм.

Так, по словам одного из разработчиков законопроекта – главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, из‑за бюрократических проволочек родные пропавших не всегда могут вовремя получать выплаты, социальные льготы, вступить в наследство.

– Нам всем нужна правовая определенность в этом вопросе, чтобы права семей военнослужащих были соблюдены и защищены, – убежден Крашенинников.

Депутаты Государственной думы предлагают упростить процедуры и  в более короткие сроки признавать военнослужащих безвестно отсутствующими и объявлять гражданина умершим. 

Новыми законопроектами уточняется ряд положений законодательства:

  • если военнослужащий погиб и есть свидетели смерти, то будет оформляться документ установленной формы о смерти, выдаваемый в порядке, предусмотренном Правительством РФ, и являющийся основанием для государственной регистрации смерти; 
  • если в течение 6 месяцев о месте нахождения военнослужащего нет никаких сведений (ни от семьи, ни от командира, ни от других уполномоченных лиц), такой гражданин в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим. Форма, порядок и сроки выдачи соответствующего документа, содержащего сведения об обстоятельствах исчезновения военнослужащего, будут утверждены; 
  • если имели место события, свидетельствующие о смерти, но факт смерти никто не может подтвердить, военнослужащий может быть объявлен умершим по уточненным правилам. Например, в случае попадания снаряда в здание или автомобиль, в суд может быть предоставлен документ установленной формы, содержащий сведения об исчезновении или о возможной гибели такого лица.

Крашенинников уточняет, что законопроекты имеют обратную силу. 

– То есть положения законопроекта будут действовать и на случай смерти военнослужащего до дня его вступления в силу. Это позволит оперативно защитить права членов семей военнослужащих на получение социальных гарантий, страховых сумм и прочих выплат как федерального, так и регионального уровней в ситуациях, имевших место до введения в действие нового регулирования, — отметил он.

В Госдуме отмечают, что изменения в законодательство, которые предлагаются законопроектами, представляют чрезвычайную важность и актуальность. 

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