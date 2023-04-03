Происшествия

В километре от Волгограда 3 апреля насмерть разбился водитель иномарки

Происшествия 03.04.2023 17:57
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03.04.2023 17:57


В Волгоградской области 3 апреля 49-летний водитель погиб в результате аварии на первом километре подъезда от ФАД Р-22 «Каспий».

По предварительной информации ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла на первом километре трассы.   

– Водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, вылетел на встречную по ходу движения обочину, в результате чего машина опрокинулась, – пояснили в ведомстве.  

Водитель умер от полученных ран в карете скорой помощи при госпитализации.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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