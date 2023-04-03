В Волгоградской области 3 апреля 49-летний водитель погиб в результате аварии на первом километре подъезда от ФАД Р-22 «Каспий».

По предварительной информации ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла на первом километре трассы.

– Водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, вылетел на встречную по ходу движения обочину, в результате чего машина опрокинулась, – пояснили в ведомстве.

Водитель умер от полученных ран в карете скорой помощи при госпитализации.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области