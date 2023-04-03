Происшествия

Под Волгоградом бывший зэк зарезал на глазах детей бездомного пса

Происшествия 03.04.2023 12:19
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03.04.2023 12:19


Полицейские Ленинского района задержали подозреваемого, убившего собаку на глазах у детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, жуткая история произошла 1 апреля 2023 года. В полицию обратилась 38-летняя жительница села Царев и сообщила, что односельчанин убил бродячую собаку на глазах детей. 

Полицейские установили, что убил собаку ранее судимый 51-летний житель. В состоянии сильного алкогольного опьянения он вышел на прогулку со своей овчаркой. На пустыре селянин  увидел бродячего пса. Подозвав собаку, он ударил ее ножом в шею. 

Все это произошло на глазах играющих недалеко детей. Шокированные и испуганные дети разбежались по домам и рассказали взрослым о произошедшем. 

Мужчина, задержанный сотрудниками полиции, сознался в содеянном. 

Дознавателями решается вопрос о возбуждении уголовного дела ст. 245 УК РФ. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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