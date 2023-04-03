Под Волгоградом бывший зэк зарезал на глазах детей бездомного пса

Полицейские Ленинского района задержали подозреваемого, убившего собаку на глазах у детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, жуткая история произошла 1 апреля 2023 года. В полицию обратилась 38-летняя жительница села Царев и сообщила, что односельчанин убил бродячую собаку на глазах детей.

Полицейские установили, что убил собаку ранее судимый 51-летний житель. В состоянии сильного алкогольного опьянения он вышел на прогулку со своей овчаркой. На пустыре селянин увидел бродячего пса. Подозвав собаку, он ударил ее ножом в шею.

Все это произошло на глазах играющих недалеко детей. Шокированные и испуганные дети разбежались по домам и рассказали взрослым о произошедшем.

Мужчина, задержанный сотрудниками полиции, сознался в содеянном.

Дознавателями решается вопрос о возбуждении уголовного дела ст. 245 УК РФ. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.