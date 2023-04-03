Происшествия

В Волгограде ночью на пустой дороге завалилась на бок иномарка: видео

Происшествия 03.04.2023 10:18
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03.04.2023 10:18


В Тракторозаводском районе Волгограда примерно в 01.30 произошло ДТП с участием двух легковушек. Один из автомобилей от удара перевернулся на бок. Инцидент произошел на пустой дороге. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. 

— По предварительным данным, 46-летний водитель за рулем автомобиля Kia Rio на пересечении улицы Ополченской с улицей Батова напротив дома №1 при выезде со второстепенной дороги столкнулся с машиной LADA Granta под управлением 21-летнего водителя, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области 

В полицейском ведомстве уточнили, что в результате аварии в больницу доставили водителей легковушек и 19-летнюю пассажирку автомобиля LADA. Момент ДТП зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. На кадрах видно как иномарка, двигаясь по прямой, протаранила выезжавший сбоку автомобиль. От удара Kia перевернуло на бок. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области  

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