В Волгограде ночью на пустой дороге завалилась на бок иномарка: видео

В Тракторозаводском районе Волгограда примерно в 01.30 произошло ДТП с участием двух легковушек. Один из автомобилей от удара перевернулся на бок. Инцидент произошел на пустой дороге. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

— По предварительным данным, 46-летний водитель за рулем автомобиля Kia Rio на пересечении улицы Ополченской с улицей Батова напротив дома №1 при выезде со второстепенной дороги столкнулся с машиной LADA Granta под управлением 21-летнего водителя, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области

В полицейском ведомстве уточнили, что в результате аварии в больницу доставили водителей легковушек и 19-летнюю пассажирку автомобиля LADA. Момент ДТП зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. На кадрах видно как иномарка, двигаясь по прямой, протаранила выезжавший сбоку автомобиль. От удара Kia перевернуло на бок.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области