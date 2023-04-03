В Волгограде пропавшую 61-летнюю медсестру нашли мертвой









61-летняя женщина, которую разыскивали родственник и волонтеры, найдена мертвой. Эту печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в поисковом движении «Лиза Алерт». Подробности трагедии выясняются.





Напомним, как передавало ИА «Высота 102», Наталью Зубкову разыскивали с 30 марта. Женщина попала в кадр камеры уличного видеонаблюдения, которая зафиксировала, что она была одета в розовую куртку и черную юбку.





В соцсетях сообщается, что родственники сразу заподозрили неладное, так как волгоградка никогда раньше не исчезала так надолго. Женщина работала медсестрой.



