В Волгограде пропавшую 61-летнюю медсестру нашли мертвой

Происшествия 03.04.2023 08:05
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03.04.2023 08:05
61-летняя женщина, которую разыскивали родственник и волонтеры, найдена мертвой. Эту печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в поисковом движении «Лиза Алерт». Подробности трагедии выясняются.
Напомним, как передавало ИА «Высота 102», Наталью Зубкову разыскивали с 30 марта. Женщина попала в кадр камеры уличного видеонаблюдения, которая зафиксировала, что она была одета в розовую куртку и черную юбку.
В соцсетях сообщается, что родственники сразу заподозрили неладное, так как волгоградка никогда раньше не исчезала так надолго. Женщина работала медсестрой.
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