Происшествия 02.04.2023 11:20
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02.04.2023 11:20
Из-за небезопасной дистанции в Тракторозаводском районе Волгограда столкнулись три автомобиля, один человек пострадал.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 46-летний водитель, управляя автомобилем Nissan X-Trail, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «ВАЗ-21213», который следовал в попутном направлении. После этого иномарка столкнулась с еще одним попутчиком – автомобилем DAF с полуприцепом.
Известно, что виновник ДТП следовал по Третьей продольной магистрали со стороны поселка Водстрой на улицу Шурухина.
В результате аварии пострадал водитель «ВАЗа», его госпитализировали.
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