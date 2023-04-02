







Из-за небезопасной дистанции в Тракторозаводском районе Волгограда столкнулись три автомобиля, один человек пострадал.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 46-летний водитель, управляя автомобилем Nissan X-Trail, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «ВАЗ-21213», который следовал в попутном направлении. После этого иномарка столкнулась с еще одним попутчиком – автомобилем DAF с полуприцепом.

Известно, что виновник ДТП следовал по Третьей продольной магистрали со стороны поселка Водстрой на улицу Шурухина.

В результате аварии пострадал водитель «ВАЗа», его госпитализировали.



